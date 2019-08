Día Mundial do Videoxogo: Máis de 16 millóns de españois xogan a videoxogos

Ante a efeméride do 29 de agosto, Día Mundial do Videoxogo, a Asociación Española de Videoxogos (AEVI) quere destacar o bo momento que atravesa o sector en España con datos récord de usuarios e facturación. Concretamente, a industria facturou 1.530 millóns de euros no pasado ano, un 13% máis que en 2017, segundo os datos do último Anuario de AEVI, consolidando ao noso país entre os 10 principais países do mundo en canto a volume de negocio. Só en 2018, vendéronse en España 9,62 millóns de videoxogos físicos, 1,29 millóns de videoconsolas e 4,38 millóns de accesorios.

Segundo datos de Gametrack (Ipsos) para AEVI, hai máis de 16 millóns de españois usuarios de videoxogos, conformando un sector absolutamente transversal: mozos e maiores, homes e mulleres, estudantes e traballadores cunha penetración en todos os ámbitos sociais. Concretamente 16,8 millóns de persoas (59% de homes e o 41% de mulleres) son ‘ gamers’ no noso país segundo o Anuario de 2018, o que supón ao redor da metade da poboación na franxa de idade dos 6 a 64 anos. Os españois dedican unha media de 6,2 horas á semana a esta actividade.

A industria do videoxogo vén destacando pola súa achega á produtividade da economía española na súa xeración de emprego de calidade, así como os seus efectos externos nas tecnoloxías da información e comunicación, elementos imprescindibles para o crecemento económico. Segundo recóllese no Estudo de impacto económico dos videoxogos presentado o ano pasado por AEVI, a industria dos videoxogos xera emprego directo de calidade para 8.790 persoas, cun impacto indirecto na economía de 3.577 millóns de euros. Por cada euro investido no sector dos videoxogos en España, tense un impacto de 3 euros no conxunto da economía e por cada emprego xerado no sector dos videoxogos créanse 2,6 noutros sectores.

O sector español está a apostar polas principais tendencias do mercado desde a realidade virtual aos xogos de móbiles pasando polas competicións de videoxogos ou e- sports. Non en balde, o crecemento da industria viuse principalmente empuxado polo aumento do mercado online, que alcanzou a cifra histórica de 680 millóns de euros en 2018. Pola súa banda, o fenómeno dos e- sports tivo un importante desenvolvemento nos últimos anos con 2,6 millóns de entusiastas no noso país e unha audiencia estimada total de 6,9 millóns, conformando unha das primeiras en densidade do mundo e xerando emprego directo para máis de 300 profesionais segundo datos do Libro Branco dos e- sports de AEVI.

Ademais dos bos datos económicos e de consumo, a industria celebra que o videoxogo pasou a estar no centro de decisión da política económica e cultural. Non en balde, os principais partidos do arco parlamentario han asumido nos seus programas electorais boa parte das propostas realizadas polo sector. Ademais, membros de primeiro nivel do Goberno de España como o propio presidente Pedro Sánchez, o ministro de Cultura, José Guirao; ou a ministra de Industria, Reyes Maroto estiveron traballando directamente coa industria nos últimos meses e expuxeron o compromiso inequívoco do Goberno e a súa consideración do videoxogo como sector estratéxico.

Neste sentido, José María Moreno, director xeral de AEVI, ademais de destacar o peso cada vez maior da industria do videoxogo no noso país, quixo subliñar a achega do videoxogo á sociedade: “ademais dun formidable produto de entretemento, está cada vez máis recoñecido entre os españois como un instrumento elemental na nova etapa de revolución sanitaria, cultural, educativa e empresarial. A industria pasa por un bo momento, cun crecemento continuado da facturación e desde a Administración enténdese cada vez máis a necesidade de desenvolver a industria local e facilitar os investimentos internacionais: o que segue supoñendo o principal reto da nosa industria para afrontar o futuro”.

Crecemento global

A tendencia de crecemento do sector está a producirse tamén a nivel global e o conxunto de Europa, tal e como se reflicte na primeira edición de Key Facts, o informe presentado esta semana pola Federación Europea de Software Interactivo ( ISFE polas súas siglas en inglés), onde está integrada AEVI, que indica que nos países da Unión Europea o sector xerou máis de 21.000 millóns de euros en 2018, un 15% máis que o pasado ano, liderado polos mercados de Alemaña, Reino Unido, Francia e España.

Na actualidade, xustamente o principal reto da industria española é pasar de ser un dos principais países consumidores de videoxogos, a converternos tamén nunha potencia de desenvolvemento. Para José María Moreno, “o obxectivo é que os estudos pequenos pasen a ser medianos e os medianos grandes para que poidan traballar nos máis importantes proxectos a nivel internacional. Desde AEVI vén instando a que se faciliten os investimentos da industria a través de medidas similares ás que se están adoptando en países da nosa contorna que inclúen beneficios fiscais similares aos doutros sectores así como facilidades para a captación de talento internacional ou a construción de centros de desenvolvemento”.

Desenvolvemento local

Nese marco, AEVI intensificou a súa aposta pola industria local do videoxogo tras o primeiro ano de actividade da área de Desenvolvemento, liderada por Arturo Moedeiro, cuxos primeiros meses de actividade estiveron marcados polo programa ‘ AEVI móvese’, a presenza de España como país convidado en Gamescom, o impulso da plataforma ‘AEVI Jobs’, a recente creación dun rexistro automático de videoxogos para concursos e festivais, novas incorporacións destacadas, a convocatoria de axudas en activo de apoio ao desenvolvemento ou o lanzamento dunha ‘rede de mentores’, ou a próxima celebración do IndieDevDay, entre outras iniciativas.

The Good Gamer

Desde AEVI quérese ademais resaltar a boa acollida que tivo a recente posta en marcha de ‘ The Good Gamer’, un proxecto global de contidos multimedia onde reivindicar os valores do videoxogo e as medidas de responsabilidade impulsadas pola industria. A iniciativa está vertebrada ao redor dun portal web, onde entre outros contidos pódese atopar un podcast. O proxecto leva varios meses en marcha co fin último de fomentar un consumo responsable dos videoxogos orientado a mozos, pais, educadores, médicos, a toda a comunidade gamer e ao conxunto da sociedade.

Madrid Games Week

Por último, a industria quere convidar a todos os xogadores e afeccionados españois á próxima feira anual do sector Madrid Games Week, que terá lugar ao longo da primeira semana de outubro ao redor de Ifema, en Madrid. As previsións son moi boas e a feira perfílase xa como unha das grandes citas do circuíto internacional e o escaparate de referencia para todos os afeccionados ao mundo ‘ gamer’. Destacadas compañías que conforman AEVI, como Atlas Informática; Bandai Namco Entertainment; Bigben Interactive; GAME; Nintendo; Sony Interactive Entertainment; Ubisoft España, e Warner Bros Entertainment, así como dous dos operadores máis importantes de competicións de eSports, Liga de Videoxogos Profesional (Grupo MEDIAPRO) e ESL, do grupo de entretemento dixital MTG, xa confirmaron a súa participación no evento. Ademais contarase con boa presenza de estudos locais na área de exhibición así como reunións de negocio con investidores e editores internacionais. Os interesados poden xa adquirir a súa entrada a través da web madridgamesweek.es, ou ben en tendas GAME de toda España e game.es