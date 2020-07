Días decisivos para o futuro da Política Agraria na Galiza: sen noticias da Consellería do Medio Rural

Con ser moi malo o recorte de fondos, desde o Sindicato Labrego Galego pensamos que pode ser moito peor para Galiza o resto das cuestións referidas á PAC que se reflicten no acordo. Non deixa de ser curioso que uns poucos aspectos reflectidos no acordo poidan ter tal influenza no que vai ser a PAC a partir do 2023 e incluso antes.

Polo que se refire √° diminuci√≥n de fondos, segundo os c√°lculos da COAG, o Estado Espa√Īol ter√≠a no seu conxunto uns 804 mill√≥ns menos e hai unha rebaixa xeral do 12,2% , m√°is acusada no apartado de Desenvolvemento Rural (-19,7%). Ademais reduciron √° metade (7.500 agora) o importe que ti√Īan previsto incorporar ao desenvolvemento rural para afrontar a transici√≥n verde.

Esta rebaixa xa se vai facer evidente para os pagos que se fagan con cargo aos orzamentos do ano 2021. A estrutura dos pagos directos vai seguir igual durante os anos 21 e 22, pero con este novo orzamento polo que, seguramente, ser√° un pouco menor pero non deberiamos ter grandes cambios no que se percibe.

No ano 2023 entrar√° a nova estrutura da PAC e ent√≥n s√≠ que imos notar os cambios, e non s√≥ polo menor orzamento. Esta nova estrutura estase organizando agora mesmo, dentro de seis meses xa vai ser tarde para aportar.¬†Ma√Ī√°, 23 de xullo, hai unha xuntanza entre o Ministerio de Agricultura Espa√Īol e as Conseller√≠as de Agricultura de todas as comunidades aut√≥nomas para definir a nova estrutura.¬†E isto si que vai ter extraordinaria importancia para todas as explotaci√≥ns galegas.¬†Sabemos que vai defender a Conseller√≠a para Galiza? Non.

O importe de fondos para Galiza¬†depende desa menor asignaci√≥n para o Estado espa√Īol, pero depende a√≠nda m√°is de como se repartan dentro do Estado Espa√Īol eses fondos cumprindo cos Regulamentos que se aproben na UE.

E¬†aqu√≠¬†entramos nos temas que figuran neste acordo, que non s√≥ non modifican a estrutura dos pagos actual, empeoran bastante o que hab√≠a ate o de agora. Das cuesti√≥ns que figuran, hai una s√≥ parcialmente positiva que √© o incremento do cofinanciamento dos fondos de desenvolvemento rural: cremos que non √© suficiente, pero mell√≥rase respecto √° proposta de Regulamento. E temos¬†d√ļas cuesti√≥ns que nos parecen unha tomadura de pelo¬†para todas as persoas que se dedican a agricultura e a gander√≠a e m√°is para as galegas:

1.- O¬†capping, o l√≠mite de pagos, empeora con respecto √° proposta inicial : voluntario para os Estados, a partir dos 100.000 euros , s√≥ para a axuda b√°sica √° renda e coa posibilidade de restar custes laborais. Isto significa que teremos menos fondos pero as explotaci√≥ns que cobran moito, seguir√°n cobrando moito: no Estado imos seguir tendo perceptores de PAC de varios mill√≥ns de euros. Na Galiza, que cobren m√°is de 100.000 euros de pago b√°sico hai d√ļas explotaci√≥ns.

Isto implica que a tan cacarexada mellora no reparto das axudas queda, como sempre, nos papeis: o 20% dos perceptores van seguir cobrando o 80% dos fondos e xa veremos se non hai concentración aínda maior polo seguinte punto.

2.- A converxencia dos pagos directos por hectárea. Din que no ano 2022 todos os Estados membros terán un nivel de polo menos 200 euros por hectárea e todos os Estados membros alcanzarán polo menos 215 euros por hectárea en 2027. Neste caso, Galiza perde sempre dentro do Estado e dentro de Europa, porque ten unha porcentaxe Superficie Agraria Útil das máis baixas do Estado e de Europa e dentro desa SAU temos moitas hectáreas que non cobran PAC neste momento e temos unha superficie media por explotación moi baixa. Por estas peculiaridades galegas, esta converxencia dos pagos directos pode ser extraordinariamente negativa na Galiza posto que o pago por hectárea vai sufrir bastantes variacións para adaptarse á converxencia e vai significar outro reparto de fondos distinto por rexións dentro do Estado.

O resto das cuesti√≥ns que figuran no acordo tam√©n son moi importantes e iremos vendo como se concretan: Posibilidade de traspasar ate o 25% dos fondos entre piares (incluso maior porcentaxe en certas circunstancias), o importe da reserva de crise e de onde saen os fondos , 500 mill√≥ns para desenvolvemento rural en Espa√Īa a maiores.

O Sindicato Labrego Galego pensa que os pasos que se est√°n dando para a reforma da PAC van seguir afondando nunha PAC que, claramente, fracasou. Fracasou en toda Europa, e a√≠nda m√°is na Galiza, no mantemento da agricultura familiar no territorio e fracasou no establecemento de rendas dignas para as produtoras e produtores. Todo apunta a que vai seguir sendo o mesmo pero peor: probablemente as pequenas explotaci√≥ns cobren menos a√≠nda porque, por un lado temos menos fondos, e ademais, polo que deixan ver eses dous puntos, as grandes explotaci√≥ns queren seguir cobrando o mesmo e est√°n facendo o posible para que nada cambie. Iso s√≠, todo revestido de loita contra o cambio clim√°tico e sostibilidade medioambiental cando √© este sistema agroindustrial promovido pola PAC e destinado √° exportaci√≥n o que contrib√ļe realmente ao cambio clim√°tico.

Desde o Sindicato Labrego Galego¬†seguimos¬†reclamando unha Pol√≠tica Agr√≠cola Com√ļn que avance xa na transici√≥n cara modelos agroecol√≥xicos, cun orzamento suficiente, cunha ‚Äúaxuda b√°sica √° renda‚ÄĚ que responda de verdade ao seu nome, cunha axudas que se paguen √°s persoas e non as hect√°reas, cunha verdadeira simplificaci√≥n que faga a PAC entendible para as persoas e que po√Īa no centro da PAC uns prezos xustos.