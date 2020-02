Díaz sinala a economía social como un “eixo de acción” do Ministerio de Traballo A ministra de Traballo e Economía Social, Yolanda Díaz, destacou a “importancia da economía social no noso país”, sinalando que “o 80% do emprego que xera é estable, digno e de calidade”. A titular de Traballo ten intención de “consentir” este sector que, por primeira vez en democracia, entra a formar parte da denominación do ministerio.