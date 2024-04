Diego Calvo asiste en Riazor a la final de la Champions League de Hockey Femenino

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, asistió esta mañana en el Palacio de los Deportes de Riazor a la final de la WSE Champions League entre el CP Vila-sana Coop. d’Ivars y el CP Esneca Fraga, coronándose estas últimas como campeonas de Europa. El HC Coruña se convirtió en anfitrión de la máxima competición europea del hockey femenino y también participó en esta final four, que contó con cuatro equipos españoles de la OK Liga Iberdrola, pese a que, tanto el HC Coruña como el Generali *HC Palau, no pudieron llegar a la cita de hoy al quedar eliminadas en las semifinales de ayer.