Diego Gago: “Viaxar en avión é o único xesto que fala de Sánchez e non a súa forma de gobernar”

Diego Gago criticou a obsesión de Pedro Sánchez por ser presidente do goberno á conta de pactar con “os que queren romper con España” -en referencia ás reunións do presidente con Quim Torra-, de pactar con Bildu o achegamento de presos de ETA ou de chegar a acordos de goberno con partidos que “queren romper o poder establecido, como os señores de Podemos”. “Todas estas relacións e movementos faias con tal de poder aprobar os seus orzamentos”, subliñou.

Diego Gago criticou a obsesión de Pedro Sánchez por ser presidente do goberno á conta de pactar con “os que queren romper con España” -en referencia ás reunións do presidente con Quim Torra-, de pactar con Bildu o achegamento de presos de ETA ou de chegar a acordos de goberno con partidos que “queren romper o poder establecido, como os señores de Podemos”. “Todas estas relacións e movementos faias con tal de poder aprobar os seus orzamentos”, subliñou.

O popular lamentou a “preocupante” situación que está a vivir o país, tras pasar dun Goberno “estable” con 137 deputados en “tempos difíciles”, a un con 84 deputados que se está revelando “absolutamente débil”. “Sánchez ten a teimosía de poder pasar á historia de España, aínda que sexa por uns meses como presidente do Goberno”, profunda.

O popular lamentou a “preocupante” situación que está a vivir o país, tras pasar dun Goberno “estable” con 137 deputados en “tempos difíciles”, a un con 84 deputados que se está revelando “absolutamente débil”. “Sánchez ten a teimosía de poder pasar á historia de España, aínda que sexa por uns meses como presidente do Goberno”, profunda.