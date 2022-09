Desde que el Bitcoin apareció comenzaron a desarrollarse nuevas modalidades de medios de intercambio mejor conocidos como criptomonedas, las cuales funcionan de una forma bastante parecida al dinero físico o moneda fiduciaria (monedas emitidas por los bancos), pero claramente tienen una serie de diferencias bastante obvias. Es por esto que en este artículo vamos a encargarnos de destacar las diferencias entre Bitcoin y dinero físico.

Conforme el bitcoin y otras criptomonedas han ido haciéndose más importantes, han ido apareciendo sitios como bitcoin 360 ai en los que podemos obtener información y herramientas para su uso. Pero es importante que tengamos en cuenta las similitudes y diferencias que hay entre el Bitcoin y las monedas de uso cotidiano. Esta es una excelente forma de acercarnos a los conceptos y poder hacer una comparación válida sobre las características que tiene cada una.

Uno de los primeros detalles que debemos de tener muy claros es que bitcoin funciona de forma similar al dinero fiduciario, teniendo en cuenta que se define como un activo o un bien que es aceptado como un método de pago entre las partes que estén involucradas en un intercambio económico.

Podemos decir que el dinero tiene tres funciones básicas que se le pueden atribuir al bitcoin:

Funciona como un medo de intercambio

Es fácil de almacenar y transportar

Es una unidad contable

Sin embargo, como ya sabemos, el dinero fiduciario y las criptomonedas como bitcoin tienen algunas características propias de origen, forma y funcionamiento, las que hacen que tengan algunas diferencias bastante significativas.

¿Cuáles son las diferencias entre el Bitcoin y las monedas físicas?

Está claro que la principal diferencia está en que se trata de una divisa digital, por lo que no es tan fácil como ir a la tienda más cercana y comprar utilizando Bitcoin.

Pero más allá, podemos decir que el dinero fiat costituye una moneda de curso legal de cada país, estando respaldado por su gobierno. Estos cuentan con una representación física (billetes y monedas) o electrónica (saldo bancario), además de que cada central controla el dinero que circula en su economía.

Por otro lado, el Bitcoin y otras criptomonedas, no tienen una categoría de “moneda de curso legal” en ningún territorio, además de que no están respaldas por un gobierno o un banco central. De esta forma, tiene ciertos parecidos con el dinero electrónico, ya que ambos se encuentran en un entorno digital, pero en el caso de Bitcoin, este no está controlado por ningún banco. Es decir, la cantidad de Bitcoins que hay disponibles no es decidida por un gobierno o una institución, sino que es un algoritmo el que se encarga de controlar su suministro.

Para entender las principales diferencias entre Bitcoin y dinero físico, debemos de tener en cuenta las siguientes características:

Características del dinero fiduciario

Cuenta con medio físico y electrónico (digital) de intercambio.

Es representado por billetes, monedas o dinero electrónico.

El suministro es ilimitado, ya que el gobierno se encarga de su emisión.

Es centralizado, emitido y controlado por bancos y gobiernos.

Cada país cuenta con su propia casa de la moneda, la cual es controlada por el gobierno.

El valor está determinado por el mercado, las regulaciones y la confianza que se tenga en el país emisor.

El valor se ve afecto por la presión inflacionaria.

Características de Bitcoin

Es un medio de intercambio completamente digital.

Es representado por registros únicos respaldados por una red de tecnología.

El suministro es limitado. Cuenta con una emisión máxima.

Es descentralizada, lo que quiere decir que no es controlado por ningún banco o gobierno.

Proviene de la minería, un proceso informático en el que ordenadores especializados buscan una solución matemática que, al resolverla, reciben Bitcoin como recompensa.

El valor está determinado por la oferta y demanda.

Son inflacionarias con una tasa decreciente, hasta que se hayan emitido todas en su totalidad.

Ahora ya conoces las principales diferencias entre Bitcoin y dinero físico, por lo que ya no deberías de tener muchas dudas sobre este tema.