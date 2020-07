Directivos por un día, vocacións para unha vida

Co√Īecer o traballo diario dunha empresa, saber cales son as tarefas que realizan os seus responsables, vivir en primeira persoa a xornada dun executivo ou executiva. Esta √© a experiencia que ofrece o programa Directivos por un D√≠a, unha iniciativa de AED (Asociaci√≥n de Directivos) e a Fundaci√≥n Junior Achievement, co apoio de Deloitte. A finalidade √© que mozos e mozas que est√°n a piques de rematar a s√ļa carreira poidan compartir unha xornada de traballo con altos responsables de empresas da contorna. Deste xeito, por unha banda fom√©ntase o desenvolvemento das persoas que levar√°n as rendas das empresas no futuro e, por outra, permite un achegamento do alumnado ao mercado laboral. No pasado curso participaron neste programa 51 estudantes da Universidade de Vigo, unhas estad√≠as que no primeiro cuadrimestre se desenvolveron de xeito presencial e no segundo, pola crise do coronavirus, de xeito telem√°tico e, nalg√ļns casos, en persoa nas √ļltimas semanas.

Maruxa √Ālvarez, directora da √Ārea de Emprego e Emprendemento da UVigo, explica que este programa brinda ao alumnado seleccionado unha ‚Äúmoi boa oportunidade, no s√≥ para que poidan orientar as s√ļas metas persoais e profesionais, sen√≥n tam√©n para axudarlles a ga√Īen consciencia sobre o seu potencial e sobre a necesidade de novas habilidades e competencias que puidesen ser necesarias de cara √° s√ļa incorporaci√≥n no mercado laboral‚ÄĚ.

A trav√©s destas xornadas compartidas con directivos e directivas, o alumnado pode co√Īecer de primeira man como son as empresas, como funcionan, os labores dos directivos e as habilidades necesarias para acadar os seus obxectivos profesionais. Tam√©n lles serve para potenciar e promover a orientaci√≥n acad√©mico-laboral de cara ao seu futuro profesional e, ao tempo, poden comprender as competencias, habilidades e valores requiridos no mercado laboral por parte dos equipos directivos. Ademais, mozos e mozas poden achegarse a un ou unha profesional de contrastada traxectoria, de quen podan aprende valores, actitudes e comportamentos positivos e de utilidade.

Experiencia en primeira persoa

Entre os que puideron gozar esta xornada compartida de xeito presencial est√° Elisa Castiello, que co√Īeceu de primeira man a empresa Deloitte. Ademais, esta estudante da Facultade de Ciencias Xur√≠dicas e do Traballo foi seleccionada para facer outra estad√≠a na Fundaci√≥n Princesa de Asturias, un premio que quedou en suspenso ata o vindeiro curso pola crise sanitaria.

No seu paso por Deloitte, a estudante viguesa estivo acompa√Īada por Diana Mar√≠a Soto, socia da empresa, √° que define como unha extraordinaria persoa e a√≠nda m√°is profesional‚ÄĚ que a axudou a que esta experiencia se convertese nunha ‚Äúoportunidade absolutamente positiva. Persoas coma ela merecen estar onde est√°n porque o ganan a pulso coa suor da s√ļa fronte‚ÄĚ, remarca. Tras co√Īecer o traballo diario dun directivo, considera que √© unha tarefa ‚Äúardua‚ÄĚ pero tam√©n apunta que para ‚Äúcrecer profesional e persoalmente hai que vivir todos os puntos de vista posibles e que mellor ocasi√≥n para facelo que esta marabillosa oportunidade ofrecida pola UVigo?‚ÄĚ

Sobre os motivos que a levaron a inscribirse en Directivos por un D√≠a, Castiello relaciona a resposta coa s√ļa vida persoal. ‚ÄúPor sorte tocoume traballar para financiarme os estudos‚ÄĚ, reco√Īece, e a√≠nda que considera que ‚Äúo normal √© dicir que √© un encordio‚ÄĚ ter que compaxinar ‚Äú8 ou 10 horas de traballo cos estudos‚ÄĚ, a ela serviulle para ‚Äúoptimizar cada segundo do d√≠a a d√≠a e tomar conciencia do esforzo dos teus pais e da t√ļa familia, por verte cumprir un so√Īo‚ÄĚ. Coa vista posta xa no futuro, agarda que todo o vivido neste programa a axude, por exemplo, a replantexarse proxectos que ti√Īa en mente, ‚Äús√°eche unha carraxe indubidable por ir a conseguilos, sen titubear un instante‚ÄĚ.

Actualmente, Castiello está a realizar o seu traballo fin de grao baixo a dirección do profesor Francisco Torres, decano da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, sobre a lexislación das embarcacións de recreo, pesca deportiva e análise dos Airbnb neste tipo de barcos.

Medio milleiro de estudantes de toda Espa√Īa

Nesta edici√≥n de Directivos por un D√≠a, en Galicia participaron 115 empresarios e estudantes, mentres que no conxunto de Espa√Īa implic√°ronse medio milleiro de alumnos e alumnas de 18 universidades de Madrid, Catalu√Īa, Galicia, Valencia, Canarias e Andaluc√≠a, principalmente dos √ļltimos anos de carreiras t√©cnicas, como enxe√Īar√≠as ou graos tecnol√≥xicos, as√≠ como de Administraci√≥n e Direcci√≥n de Empresas, Econom√≠a ou Dereito, entre outras. Xunto con eles estiveron directivos de 264 empresas de todos os sectores produtivos, como Deloitte, CaixaBank, Randstad, Nissan, Naturgy, Mutualidad de la Abogac√≠a, Manpower, C√°mara de Comercio de Espa√Īa, SegurCaixaAdeslas, Fujitsu, Telef√≥nica, Repsol, EY, Cuatrecasas, Banco Sabadell, Northgate, Grupo Ilunion, EY, KPMG, Everis, Nervo, Steelcase, AmropSeeliger&Conde, PeopleMatters, WoltersKluwer,Jealsa, Estrella Galicia ou Nueva Pescanova.

Pero se algo marcou esta terceira edici√≥n do programa foi a crise da covid-19, que fixo que tan s√≥ se puidesen celebrar unha parte dos encontros antes do confinamento. Sen embargo, neste mes de xullo retom√°ronse as estad√≠as adiadas ben de xeito presencial, ben virtual. Pero esta nova quenda de encontros est√° tam√©n permitindo ao estudantado co√Īecer como foi a xesti√≥n da crise sanitaria nas empresas e as consecuencias desta situaci√≥n no mercado laboral. Os directivos comparten as√≠ cos estudantes as s√ļas aprendizaxes ao longo destes tres meses e as perspectivas de futuro que agoiran.