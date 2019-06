Discusión dun cliente cun propietario dun taller en Beiramar ocasiona unha liorta

No día de onte ás 16:14 horas, a Polícia Local de Vigo recibiu unha chamada á sala de comunicacións do 092 respecto a unha forte discusión nun taller mecánico na zona de Beiramar.

Segundo parece dous homes V.O.M, nado e domiciliado en Pontevedra de 43 anos de idade e A.O.M, nado e domiciliado en Pontevedra de 37 anos de idade ambos os irmáns, deixaran para reparar dous vehículos no citado taller, tras pactar o orzamento e adiantar unha cantidade do mesmo.

Comprobando cando foron a recollelos que non se repararon, o que dió inicio a unha discusión entre eles, o propietario do taller e un cliente R.D.P, nado e domiciliado en Vigo de 50 anos de idade – ex-boxeador da cidade olívica- que derivou na pelexa obxecto do requirimento da Patrulla.

