Dispuesta a legislar para y por los salvadoreños: Santaneca inscribe candidatura independiente para el Parlamento Centroamericano

Dispuesta y comprometida a legislar para y por los salvadoreños desde el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) Eliana Verónica Ianni, santaneca de 35 años, anunció la inscripción de su candidatura, en el marco de las elecciones programadas para el próximo año 2021 en el país.

Bajo el formato de una aspiración independiente, Eliana Verónica, ha decidido iniciar afrontar un nuevo reto en su vida política. Vale resaltar que, no es la primera experiencia de la ahora candidata en el entorno político del país. Y es que, durante algunos años, estuvo vinculada al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como asesora de campaña de Diputados y Alcaldes para periodos anteriores.

Esta trayectoria le ha permitido sumar a sus conocimientos, la posición real y conocer acerca del contexto en el que la ciudadanía necesita soluciones y acciones importantes de los funcionarios.

Sin embargo, desde el año 2018 Eliana Verónica confirmó su separación del frente, debido a la existencia de divergencias en relación a los ideales de los luchadores contra el régimen arenero de los tiempos de guerra en El Salvador. Pues también asesoró a diversos de los actuales funcionarios en la guerra.

No obstante, destaca que integrar nuevamente un partido no se encuentra dentro de sus propósitos, debido a que no coincide con el procedimiento de dar prioridad a los intereses privados antes que a la colectividad.

De esta manera, su propuesta se encuentra basada en la legislación y compromiso equitativo para dar soluciones comunes a las problemáticas sociales.

En este sentido, Eliana Verónica, quien egresó de la Universidad Mónica Herrera de El Salvador con un título en Comunicación y Marketing, se afianza en su experiencia como luchadora social y como comunicadora para el desarrollo de una sólida propuesta previa a la campaña electoral.

Aseguró que esta nueva faceta representa un reto para ella como candidata independiente, sin embargo, afirma que este formato marcará una pauta en la historia política del país, por lo que se encuentra decidida a dar su mejor esfuerzo para mantenerse legislando al servicio de los salvadoreños.