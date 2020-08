Dolor de espalda – la principal causa de discapacidad en el mundo

El dolor de espalda es una de las principales causas de discapacidad de todo el mundo como viene de afirmar un estudio de la Clínica Avicenna, una de las más reputadas del sector con gran reputación.

Desde la llegada de internet a nuestras vidas, son muchas las ventajas que tenemos como el obtener información en cuestión de segundos pero no todos los avances han traído consigo evitar agravar otros problemas ya existentes como el dolor de espalda, y es que debido a esta “internetización”, hemos optado por nuevos hábitos de vida, por lo general más sedentarios y creemos que con mayores comodidades, pero por poner un ejemplo claro y conciso, solo en el entorno laboral esta digitalización se traduce en un mayor número de horas sentados delante de un ordenador o por ponerte otro pero fuera del trabajo y desde la comodidad de nuestra casa, largas horas mal sentados en un sofá navegando en redes sociales desde dispositivos móviles. Unas actividades diarias qué se traducen en que la vida moderna nos da dolor de espalda por falta de una formación e información preventiva que podría reducir los costes de un Estado que cada vez cuenta con menor número de empleados y un mayor gasto en el pago de una de las principales causas de discapacidad, si bien, el problema no es nacional, sino que internacional pero con un internet evolucionando más y más, no parece a corto plazo por lo menor, que estos problemas vayan a menor.Â

Lo que puede parecer un problema actual, ya copaba titulares hace más de 15 años en uno de los más prestigiosos periódicos nacionales, El Mundo, que publicaba en 2005 un artículo con el título de “Los escolares se sientan mal”, haciendo referencia a que ya desde bien pequeños vamos acostumbrándonos a malos hábitos que si bien un profesor no tiene porque enseñarle, diferentes formas de concienciación en actividades y libros, podrían en la mejor época posible, la niñez, empezar a formarles en su día a día a que haga que no terminen con el paso de los años, en dolores insufribles y siendo una losa no solo para el gobierno en cuestión, sino que también en los casos más crónicas, en una mochila de gran carga familiar.

Por ello, son muchas las voces que alertan en atajar el problema de salud desde la raíz y si bien las bajas se producen a mayor edad y en entornos laborales en la mayoría de casos, estos se agravan debido a los malos hábitos citados por encima anteriormente, como pasar demasiadas horas sentados y aún por encima en malas posiciones, cargar más peso del debido en el trabajo durante largas jornadas o levantar ocasionalmente mayor peso del debido, no tener la posición correcta para coger pesos, sentarnos mal delante de un ordenador o un sofá o incluso, cargar a nuestros hijos con mochilas de demasiados kilos, obligados por unos libros y material que deben llevar para su formación.