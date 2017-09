¿Dónde comprar una pantalla para el iPhone 6?

Print This Post

Aunque la pantalla de los dispositivos iPhone está diseñada para aguantar el paso del tiempo, así como algunos pequeños impactos, puede que un mal golpe la haya estropeado por completo. Analizando la situación, descubrimos que el panel táctil todavía funciona, además del lector Touch ID y el resto de sus características.

Entonces… ¿Qué podemos hacer para arreglar la situación? En este artículo vamos a analizar las diferentes opciones.

Diferentes alternativa para cambiar la pantalla al iPhone 6

– SAT

La primera opción que se nos ocurrirá es ir directamente al SAT de Apple (es decir, a su Servicio de Atención al Cliente). Al fin y al cabo, cómo el teléfono es de la marca, supone la opción más lógica ¿no?

O bien lo llevamos a una tienda de Apple (en el caso de que tengamos alguna cerca), o bien hablamos por teléfono con el SAT para que puedan recoger el terminal.

El problema viene cuando descubrimos que por el servicio de cambio de pantalla y por la mano de cobra nos pueden cobrar más de lo que vale el propio teléfono, por lo que tan solo resultará interesante si no tenemos más remedio.

También debes de saber que algunas de las tiendas oficiales de Apple disponen de máquinas especiales que nos permiten realizar el cambio de pantalla en tan solo un par de horas. Sin embargo, sigue siendo una opción que se nos puede ir de presupuesto.

– Comprar la pantalla y cambiarla por nuestra cuenta

Encontrar una pantalla de iPhone a la venta es bastante sencillo; por ejemplo, las podemos adquirir en páginas de Amazon en dónde salen muy bien de precio.

La gran ventaja de este proceso es que no nos van a cobrar por la mano de obra… ¿la desventaja? Obviamente que tendremos que contar con unos conocimientos sobre reparaciones de terminales muy elevados. Y es que no estamos hablando de algo tan sencillo como abrir y cerrar la tapa de la batería, si no que tendremos que acceder a la pantalla, sacarla introducir la nueva, conectándola con el componente gráfico.

Si no sabemos dónde nos estamos metiendo, lo único que podemos conseguir es dejar las cosas peor de lo que estaban (y es que los componentes internos son tan frágiles que podríamos estropearlos de un momento a otro).

– Apostar por Enteramarkt.com

Comprar en Enteramarkt es la tercera alternativa y, probablemente, por la que te terminarás decantando. Aquí podemos comprar el recambio del iPhone, así como de otras muchas marcas de teléfonos móviles y de tablets, incluso hasta mandarlo para que ellos mismos se encarguen de realizar todo el proceso.

La gran ventaja de apostar por su servicio es que, tanto el coste de la pantalla, como el de la mano de obra, son muy ajustados; es decir, que no nos va a salir más caro el teléfono que cambiar la pantalla, por lo que nos merecerá la pena hacer la inversión.

