¿Dónde puedes encontrar joyas a precios increíbles?

No sabemos si es verdad eso de que el mejor amigo de una mujer es un diamante. Lo que sí sabemos es que las joyas son un complemento perfecto para completar cualquier look. Ahora bien, no siempre contamos con presupuesto suficiente para poder comprar esa pulsera, anillo, broche, pendientes o collar que tanto nos gusta. Afortunadamente hay opciones para intentar conseguir esas piezas que tanto ansiamos, una joyería online outlet puede ser la solución perfecta.

Qué es un outlet de joyería

Un outlet de joyería es un espacio, normalmente de las propias joyerías, en las que se venden piezas de alta calidad a precios muy rebajados. Hablamos de rebajas sustanciales que pueden ir del 30% hasta el 70%. ¿Por qué venden piezas que valen mucho más a un precio tan reducido? Principalmente es una decisión comercial, pero también económica.

Las joyerías van cambiando de colecciones y de stock, como en cualquier otra tienda. Esto significa que deben renovar su catálogo cada cierto tiempo. Si algo no se vende al precio que se tiene fijado, no hay otra opción que rebajarlo para encontrarle salida.

Esta retirada de stock a precios económicos lo vemos en las joyerías físicas, pero también en las joyerías online; y es que renovar el catálogo y variar cada cierto tiempo el producto y las colecciones es algo que deben hacer todas.

Ventajas de comprar en una joyería online outlet

Las ventajas que vamos a tener a la hora de comprar pulseras, anillos, collares, broches o pendientes en una joyería online outlet son muchas.

Precios más bajos

La principal, evidentemente, es la rebaja de precio de la que nos vamos a beneficiar. Si bien es cierto que depende de la pieza y de la joyería, podemos encontrarnos rebajas sustanciales de hasta el 70% sobre el precio original. Una rebaja que se aplica independientemente de que estemos hablando de una pieza de lujo con un diseño exclusivo.

Joyas de calidad

Es cierto que hasta no hace mucho tendíamos a pensar que una tienda outlet sólo contaba con productos defectuosos. No obstante, esto no es así. Actualmente sabemos que el stock de un outlet se nutre de aquellos productos que no se han vendido en tienda, por tanto, la calidad es exactamente la misma que la que se ofrece en el catálogo de esas joyerías de forma habitual.

Variedad de joyas

Podríamos pensar que la variedad es un problema, pero no lo es tanto. Tened en cuenta que muchas veces las piezas más exclusivas y lujosas son precisamente las que se quedan sin vender. Por tanto, serán las que se pongan a disposición de los clientes en el outlet con posterioridad. Ahora bien, esto, evidentemente, dependerá de lo que tenga disponible cada joyería en ese momento concreto.

Joyas con todas las garantías

Otro mito que hay que eliminar es el que asegura que los productos de outlet no cuentan con las garantías de una joyería convencional. Esto no es así. Todas las empresas están obligadas por ley a cumplir unas políticas de ventas de acuerdo con las normativas vigentes. En estas políticas se ofrecen absolutamente todas las garantías que dicta la ley, tanto si se trata de un producto a precio normal como un producto con precio rebajado.