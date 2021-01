Dous accidentes en cadea sáldanse con tres persoas feridas en Vigo, na VG-20

Os tres feridos, afortunadamente, non parecían revestir gravidade.

Todo sucedeu ao fío das dúas e media desta tarde. Segundo informaron os axentes de Tráfico ao 112 Galicia o segundo accidente produciuse por mor da retención causada pola colisión anterior, na VG-20, á altura de Bembrive, no concello de Vigo.

En ambos os dous sinistros foron dous os coches implicados e as persoas que resultaron feridas eran os ocupantes dos vehículos implicados no accidente inicial.

Ata o lugar e nada máis recibir a alerta dun particular desprazáronse ademais do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, os axentes de Tráfico, aínda que tamén foron informados polo 112 Galicia os axentes da Policía Local , os Bombeiros de Vigo e o persoal do servizo de mantemento da vía.