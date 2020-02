Dous camións 100% eléctricos recollerán o lixo no servizo “porta a porta” no Casco Vello e Bouzas O alcalde de Vigo anunciou este venres que nos vindeiros días o Casco Vello e Bouzas terá outros dous novos camións, 100% eléctricos, para a recollida de lixo porta a porta. Estarán destinados á recollida de vidro e o rexedor destacou a melloría de servizo con vehículos non contaminantes nin ruidosos.