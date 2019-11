Dous detidos en Vigo por roubar o bolso a unha octoxenaria que ía votar

Ao pouco de iniciarse a xornada electoral de onte 10/11/2019, dous individuos acordaron (desacertadamente) roubar mediante o método do tirón a unha octoxenaria que ía cumprir con ese deber cívico.

Nas súas ansias por facerse co botín cometeron varios erros. Pero o maior deles foi cometer o ilícito penal nas proximidades da Xefatura da Policía Local de Vigo, quizais outro erro foi crer que todos os axentes estarían ocupados nos distintos colexios electorais garantindo a normalidade no exercicio dese dereito.

Non contaban con que se mantivesen varias Dotacións en servizo ordinario de patrullaje. E nesa situación atopábase unha Unidade que, accedendo desde Llorente cara a Pi e Margall ás 11:30 horas observaron á cidadá aludida V. D. C. F, de Vigo e 80 anos gritando e pedindo auxilio enerxicamente.

Os axentes, con anos de experiencia, observaron claramente detrás da citada e á carreira a dous individuos, portando un deles un bolso negro de muller.

Ao instante decatáronse de que se trata dun roubo polo método do tirón e iniciaron a persecución de ambos en dirección cale Falperra, dándolles alcance na intersección con Cachamuiña, momento no que o portador do bolso virou bruscamente cara a Paseo de Alfonso.

O outro individuo, encarouse cos Actuantes, tratando de evitar que interceptasen ao seu cómplice, lanzándolles patadas e puñadas, sendo finalmente reducido e introducido no vehículo Policial por un dos Compoñentes da Patrulla, mentres o outro mantiña a súa persecución sobre o portador do bolso, facilitando mediante uso do equipo emisor a localización do citado, para que as demais Unidades en apoio puidésenlle interceptar.

O propio Axente deulle alcance na confluencia de Paseo de Alfonso XII con Poboadores. Previamente un cidadán, que se decatou da situación tratou de deter ao fuxido recibindo un forte empuxón que lle derrubou sen chegar a detelo.

Esta acción freou a marcha do caco, que ao verse interceptado actuou da mesma maneira o seu acompañante, tratando de agredir aos Actuantes, obtendo o mesmo resultado, co que acabou reducido e esposado.

A propia vítima relatou, apoiada por dúas testemuñas, que cando transitaba pola vía pública, viuse sorprendida polos agora detidos, un dos cales violentamente lle arrebatou o bolso, iniciando a fuxida e producíndose o episodio relatado.

Por estes feitos E. D. V, de 19 anos e G. F. P, de 38, ambos sen domicilio coñecido, foron Detidos pola comisión dun Delito de Roubo con forza.