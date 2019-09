Dous mozos rompen a marteladas o escaparate dun local da Praza de Independencia

Ás 00:04 h. da madruagada de onte unha chamada ao 092 alertaba da presenza de dúas persoas que golpeaban a marteladas o cristal dun escaparate que se sitúa na Praza da Independencia. Desprazados ao lugar dous indicativos policiais de Seguridade Cidadá, adscritos ao Grupo Operativo de Apoio – GOA- observan a lúa fracturada do establecemento que desenvolve a súa actividade no nº5, sen localizar aos autores do feito. Como resultado do rastrexo son interceptados dous mozos de nacionalidade Española e veciños de Vigo, levando un deles un martelo nas súas mans mentres o outro transportaba unha mochila con diversas ferramentas. Acusados dun Delito de Roubo con Forza nas Cousas, acabaron detidos e trasladados aos calabozos á espera da súa posta a disposición xudicial.

Sendo as catro da madrugada de onte, unha muller chamaba ao 092 para dicir que está a ver a dúas persoas cun martelo que golpean o cristal do escaparate dun local da Praza da Independencia, nº5. Durante o transcurso da comunicación indica que os sospeitosos abandonan o lugar en dirección á rúa Regueiro, vístense de roupas escuras, levan un martelo nas mans e unha mochila ás costas.

