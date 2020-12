Dúas mulleres necesitan axuda para saír dun vehículo envorcado en Mos

Os servizos de emerxencia colaboraron co equipo de urxencias sanitarias a pasada noite para acceder a dúas mulleres con dificultades para abandonar un vehículo envorcado na A-55, ao seu paso pola parroquia de Tameiga.

Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o accidente produciuse ao fío das 22:00 horas cando o turismo circulaba desde Puxeiros dirección Porriño.

Á esa hora, unha das implicadas no sinistro contactou co 112 para solicitar axuda despois de envorcar o vehículo no que circulaba. De acordo co relato de outras testemuñas do accidente, a situación do coche tras a saída de vía era inestable, o que dificultaba o acceso ás súas ocupantes. Por iso, foi necesaria a intervención dos membros do Servizo Municipal de Emerxencias de Mos que, tras xirar con precisión o volante do automóbil, puideron facilitar a atención das feridas por parte do persoal sanitario.

Para colaborar no operativo, desde o 112 Galicia pasouse aviso aos Bombeiros do Porriño, aos axentes da Garda civil de Tráfico e ao servizo de mantemento da vía.

Finalmente, as mulleres foron evacuadas ata o Hospital de Fátima.