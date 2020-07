Dúas persoas resultaron feridas a causa da explosión dunha bombona de gas en Cedeira

Os servizos sanitarios de urxencia atenderon hoxe a d煤as persoas que resultaron feridas a causa da explosi贸n dunha bombona de gas en Cedeira.

Posiblemente, o mal estado do capuch贸n provocou a acumulaci贸n de gas previa 谩 explosi贸n nunha vivenda situada na R煤a Cerdido con Floreal.

A alerta sobre o suceso activouse no 112 Galicia pasados apenas uns minutos das dez desta ma帽谩 a trav茅s do aviso de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atenderon a d煤as persoas que presentaban diversas lesi贸ns.

En canto 谩 estrutura da vivenda, resultou intacta, ag谩s alg煤ns cristais que romperon como consecuencia da deflagraci贸n. Tampouco houbo incendio despois da explosi贸n, as铆 que os servizos de emerxencias procederon a retirar a bombona danada e desde o 112 Galicia informouse aos t茅cnicos da empresa subministradora.

Ademais dos servizos sanitarios de urxencia, que trasladaron a unha persoa ao Centro de Sa煤de da localidade, mentres que outra foi atendida no mesmo lugar do suceso, acudiron ao lugar os membros do GES de Ortigueira, axentes da Polic铆a Local e da Garda Civil e voluntarios de Protecci贸n Civil.

Tam茅n foron avisados os Bombeiros de Ferrol, pero xa non foi necesaria a s煤a intervenci贸n.