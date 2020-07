Dúas persoas resultaron feridas de consideración en senllos accidentes rexistrados en Padrón e Taboada

O 112 Galicia rexistrou no escaso intervalo dunha hora dous accidentes de tr谩fico con feridos de consideraci贸n en Padr贸n e Taboada.

En ambos os dous sinistros foi requirida a presenza do equipo m茅dico a bordo dos helic贸pteros medicalizados de Santiago e Ourense para facilitar a r谩pida evacuaci贸n dos afectados.

Eran as 15:30 horas cando sucedeu o primeiro dos dous accidentes localizado na AP-9 en sentido sur. Concretamente no punto quilom茅trico 87, un cami贸n con ba帽eira sa铆use da v铆a por un desnivel duns cinco metros. Como consecuencia do impacto, o condutor quedou atrapado no interior, o que obrigou a intervir aos equipos de excarceraci贸n do GES de Padr贸n e dos Bombeiros de Boiro.

Para facilitar o acceso ao ferido, primeiro foi necesario estabilizar a cabina do cami贸n. Mediante esta acci贸n, os bombeiros lograron as condici贸ns de seguridade necesarias para sacar ao condutor e deixalo nas mans dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que ti帽an a disposici贸n o helic贸ptero medicalizado con base en Santiago para axilizar o traslado.

Da mesma maneira procederon no segundo accidente rexistrado no concello lucense de Taboada, onde, unha hora m谩is tarde, un octoxenario foi alcanzado por un turismo. A gravidade das lesi贸ns que presentaba motivaron a chegada do equipo m茅dico a bordo do helic贸ptero con base en Ourense.

Cos efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, colaboraron voluntarios de Protecci贸n Civil e axentes da Garda Civil.