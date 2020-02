É condenada por agredir e ameazar á profesora da filla dunha amiga en Vigo

O xulgado do Penal nº 1 de Vigo ditou sentenza na que condena a unha muller, Marta G. P., a un ano de prisión e ao pago dunha indemnización a unha profesora á que agrediu e ameazou nun colexio de Vigo; e impón multa a unha amiga desta, nai dunha alumna desa profesora, por un delito de ameazas.

No fallo, ao que tivo acceso Europa Press, considérase probado que, en decembro de 2018, sucedéronse varios problemas na recollida do colexio dunha nena de seis anos, filla da acusada Cyntia F.S. polo que o centro, #ante a falta de resolución legal, regulara os días en que irían a nai e a súa expareja.

O 28 de xaneiro de 2019, Cyntia e Marta acudiron ao centro para recoller á filla da primeira, e a profesora díxolles que non podía entregarlla. O 14 de febreiro, á entrada das clases, Cyntia dirixiuse á docente e advertiulle que “como non lle entregase á menor ía decatar, e que se ativese ás consecuencias”. E á saída das aulas, Cyntia, “moi alterada e agresiva”, entrou no colexio gritando o nome da súa filla, mentres Marta abalanzouse sobre a profesora e empuxouna fortemente nos ombreiros.