E… isto onde o busco?

Á hora de realizar un traballo universitario, a maioría dos alumnos e alumnas acoden a internet por ser unha fonte inesgotable de recursos. Non obstante, nesa marea de datos, discernir cales son susceptibles de incluír e cales non neste tipo de textos resulta unha tarefa complicada. Para disipar este tipo de dúbidas e fomentar autonomía do alumnado na elección de fontes fiables, a Biblioteca universitaria organiza a 16º edición do curso Máis alá de Google. Como buscar e xestionar información para un traballo académico, que comezará a impartirse o 19 de febreiro.

Gratuíto e dirixido, sobre todo, ao alumnado dos últimos cursos

De carácter gratuíto e con matrícula aberta ata o vindeiro venres día 9, o obradoiro está dirixido ao alumnado, especialmente, aos e as estudantes dos últimos cursos. Serán 30 horas de docencia nas que as persoas que asistan aprenderán a localizar os principais recursos de interese académico na rede, a distinguir os tipos de documentos e a desenvolver a capacidade de avaliar a información e as fontes. Con todo, coñecer as ferramentas en liña non é suficiente para realizar un traballo académico de maneira axeitada, cómpre que este se transmita dunha forma legal e ética, evitando o plaxio, un labor que tamén se ensinará durante o desenvolvemento do taller.

O programa distribúese en diferentes bloques que tratan sobre os recursos da Biblioteca, o uso e comunicación da información e a avaliación das fontes, e irá avanzando, de forma máis concreta, coas explicacións do funcionamento de libros e revistas electrónicas, de Dialnet, bases de datos, xestores bibliográficos e buscadores científicos, entre outros.

Para superar este curso, impartido a través da plataforma Faitic, e validar desta forma o crédito ECTS, é preciso superar as diferentes actividades propostas, que serán revisadas polo persoal da Biblioteca universitaria, que é tamén quen se encarga da docencia.