Ecoloxistas en Acción denuncia a persecución do lobo no Parque Nacional dos Picos de Europa

De todas as especies do Parque Nacional dos Picos de Europa, o lobo ibérico é o obxectivo de varios intereses atopados. O interese de determinados sectores (gandeiro e cinexético fundamentalmente) prevaleceu e segue prevalecendo sobre o interese xeral de conservación dos hábitats e especies que debería predominar nun parque nacional. Hoxe estes intereses sectoriais seguen influíndo e determinando as decisións técnicas e políticas de xestión do espazo protexido.

De todas as especies do Parque Nacional dos Picos de Europa, o lobo ibérico é o obxectivo de varios intereses atopados. O interese de determinados sectores (gandeiro e cinexético fundamentalmente) prevaleceu e segue prevalecendo sobre o interese xeral de conservación dos hábitats e especies que debería predominar nun parque nacional. Hoxe estes intereses sectoriais seguen influíndo e determinando as decisións técnicas e políticas de xestión do espazo protexido.