Ecoloxistas en Acción envía apercibimento por erros na concesión mineira de Alberta I

A Concesi贸n de Explotaci贸n Directa que se tramita agora afectar铆a a unha superficie de 60 cuadr铆culas mineiras (1.500 hect谩reas), nos concellos de Avi贸n (parroquias de Baiste e Couso), Beariz (parroquias de Beariz e Xirazga), Forcarei (parroquias de San Miguel e Santa Mar铆a de Presqueira), A Lama (parroquias de Varcia do Seixo e Seixido) e Cerdedo (parroquias de Cerdedo e Folgoso).

A primeira fase inicial do proxecto ALBERTA I, en 2013, propo帽铆a una explotaci贸n por miner铆a subterr谩nea para a zona norte do permiso de investigaci贸n denominada 鈥淧resqueira鈥, contigua aos lugares de Outeiro, Guisande, San Miguel, Morgade e Barro (Concello de Forcarei) e Carball谩s (Concello de Cerdedo). Nesta fase inicial refer茅ncianse os informes do IGM e Sociedade Galega de Historia Natural.

O anexo 1 d谩 Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliaci贸n ambiental determina que est谩n entre vos 鈥淧roxectos sometidos 谩 avaliaci贸n ambiental ordinaria regulada no t铆tulo II, cap铆tulo II, secci贸n 1.陋鈥:

b) Miner铆a subterr谩nea nas explotaci贸ns nas que se dea algunha das circunstancias seguintes:

Que o seu聽 parag茅nesis poida, por聽 oxidaci贸n,聽 hidrataci贸n ou disoluci贸n, producir augas acedas ou聽 alcalinas que dean lugar a cambios no聽 pH ou liberen i贸ns met谩licos ou non met谩licos que supo帽an unha alteraci贸n do medio natural. Que exploten minerais radioactivos. Aquelas cuxos minados at贸pense a menos de 1 km (medido en plano) de distancia de n煤cleos urbanos, que poidan inducir riscos por聽 subsidencia.

Sociedade Galega de Historia Natural informa (15/01/2014) que 鈥渁s formaci贸ns xeol贸xicas que conte帽en tantalita poden presentar asociados minerais que conte帽en torio e outros elementos radioactivos鈥 solicitando expresamente no seu punto 4潞 鈥淨ue o estudio de impacto ambiental aval铆e con detalle e rigor a presencia de torio e outros elementos radioactivos asociados aos minerais (tantalita e casiterita) que se pretenden explotar e, no caso de que estean presentes no xacemento, explicite as medidas previstas para evitar afeci贸ns negativas sobre a sa煤de humana e dos ecosistemas鈥.

O informe do IGME ademais de alertar聽 da necesidade de someter o proxecto ao tr谩mite de avaliaci贸n de impacto ambiental, indica, de feito, os condicionantes a seren impostos como parte dun 鈥淧lan de seguimento e vixilancia鈥 que ve帽a a adoptarse na Declaraci贸n de Impacto Ambiental (DIA). Dest谩canse os seus puntos 3. (鈥淧revisi贸n de generaci贸n de aguas 谩cidas鈥), 4. (鈥淗idrolog铆a y aguas superficiales鈥) e 5. (鈥淪ubsidencia minera鈥).

A Comisar铆a de Augas da Confederaci贸n Hidr贸gr谩fica Mi帽o-Sil emite (27/11/2019) Informe A/32/23220, DESFAVORABLE ao proxecto presentado. Na p. 14 informe ind铆case respecto 谩 calidade das augas e das verteduras o seguinte: 鈥淭odas as augas residuais xeradas dentro do per铆metro da explotaci贸n, inclu铆ndo as augas de聽 escorrent铆a provenientes do vertedoiro e das instalaci贸ns auxiliares, provisi贸ns de materiais, zona de lavado, pistas e as provenientes das聽 bocaminas deber谩n ser depuradas, de forma que as verteduras realizadas non supo帽an o incumprimento das normas de calidade establecidas na normativa vixente.鈥

A propia聽 Memoria do proxecto reco帽ece que 鈥渁 explotaci贸n mineira est谩 a unha distancia en plano inferior a 1 km. do n煤cleo urbano m谩is pr贸ximo, as parroquias [sic] de Doade e Acevedo鈥 (no caso das vivendas de Acevedo, a menos de 300 metros) o que indica claramente que concorre o 3潞 factor que condiciona a necesidade de avaliaci贸n de impacto ambiental

脡 incomprensible que o 贸rgano ambiental poida excluir do 谩mbito obxectivo do tr谩mite de avaliaci贸n ambiental un proxecto de minar铆a subterr谩nea no que, trat谩ndose de fil贸ns de pegmatitas nos que, pola s煤a parax茅nese, 茅 inevit谩bel a presenza de sulfuros xeradores de augas 谩cidas de mina.

Non pode nin a empresa peticionaria nin a Administraci贸n obviar o impacto deste tipo de explotaci贸ns, que 茅 co帽ecido por outras minas similares noutras partes do planeta, sendo de feito un dos problemas ambientais asociados 谩 explotaci贸n de xacementos de litio en diques ou fil贸ns pegmat铆ticos. Lamentabelmente, esas 鈥渕edidas preventivas que son normalmente obrigatorias na meirande parte dos pa铆ses para mitigar as drenaxes 谩cidas de mina鈥 non parecen ser conceb铆beis nin para a peticionaria nin para a Administraci贸n galega, que co proxecto proposto, nos seus termos actuais, provocar谩n con alta probabilidade un impacto ambiental tan significativo como innecesario.

Por 煤ltimo, hai que destacar que, do mesmo xeito que o Tribunal de Xustiza xa sinalou en relaci贸n coa Directiva 85/337, o obxectivo da Directiva modificada non pode eludirse mediante o fraccionamento dun proxecto e que o feito de que non se considere o efecto聽 acumulativo de varios proxectos non debe ter como consecuencia pr谩ctica que se subtraian na s煤a totalidade 谩 obrigaci贸n de avaliaci贸n cando, considerados conxuntamente, poidan ter efectos significativos no medio ambiente.