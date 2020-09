Ecoloxistas en Acción pide ao Concello de Vigo que actualice o seu protocolo fronte aos episodios de mala calidade do aire e adopte os standares da OMS (niveis de concentración dedióxido de nitroxeno, dióxido de sufre e ozono troposférico) para os limiares de actuación.

Ecoloxistas en Acci贸n pide ao Concello de Vigo que actualice o seu protocolo fronte aos episodios de mala calidade do aire e adopte os standares da OMS (niveis de concentraci贸n dedi贸xido de nitroxeno, di贸xido de sufre e ozono troposf茅rico) para os limiares de actuaci贸n.

Con motivo da celebraci贸n o pr贸ximo 7 de setembro do D铆a Internacional do Aire Limpo por un ceo azul, Ecoloxistas en Acci贸n pide ao Concello de Vigo que actualice o seu protocolo fronte aos episodios de contaminaci贸n e adopte os st谩ndares da OMS.

O Concello de Vigo 茅 unha das poucas cidades do Estado espa帽ol, s贸 15 cidades, que conta cun protocolo propio, pero cuns limiares para a aplicaci贸n das distintas medidas que nalg煤ns casos duplican os recomendados pola OMS (cuadro adxunto niveis de concentraci贸n de NO2, CO2 e 03) . E se estableza un limiar de alerta para as part铆culas en suspensi贸n (alomenos para PM10). Ditas particulas estan asociadas a enfermidades respiratorias, problemas cardiovasculares e c谩nceres de pulm贸n e que son as causantes de gran parte das mortes prematuras por contaminaci贸n.

Ecoloxistas en Acci贸n publicou un informe no que lembra que os episodios de contaminaci贸n do aire son responsables en Espa帽a de m谩is de 10.000 mortes prematuras cada ano, segundo puxeron de manifesto os traballos m谩is recentes do Ministerio de Sanidade. A contaminaci贸n ten as铆 un impacto en sa煤de a curto prazo moi relevante, que multiplica por seis a mortalidade dos accidentes de tr谩fico.

O protocolo deber铆a incorporar restrici贸ns inmediatas e amplas da circulaci贸n de autom贸biles ou das fontes puntuais responsables dos episodios. Medidas que en moitos casos deber铆an aplicarse de xeito preventivo.

A vontade pol铆tica e a informaci贸n 谩 poboaci贸n sobre a natureza e a gravidade do problema son requisitos imprescindibles para que os protocolos sexan eficaces.

Por Resoluci贸n do 19 de decembro de 2019, a Asemblea Xeral das Naci贸ns Unidas designou o 7 de setembro D铆a Internacional do Aire Limpo por un ceo azul, 鈥渃onsciente de que a contaminaci贸n atmosf茅rica 茅 o maior risco ambiental para a sa煤de humana e unha das principais causas evitables de morte e enfermidade en todo o mundo, afectando de maneira desproporcionada 谩s mulleres, aos nenos e 谩s persoas de idade avanzada鈥. No primeiro ano da celebraci贸n desta data, Ecoloxistas en Acci贸n quere chamar a atenci贸n sobre a insuficiencia dos protocolos de actuaci贸n fronte a episodios de mala calidade do aire no Estado espa帽ol. Estes protocolos son obrigatorios desde 2007 en todas as aglomeraci贸ns e municipios maiores de 100.000 habitantes. Con todo, ata a data s贸 unha quincena de cidades dot谩ronse destes instrumentos para protexer a sa煤de. Un episodio de mala calidade do aire 茅 unha situaci贸n na que as condici贸ns meteorol贸xicas son desfavorables para a ventilaci贸n, o que fai que a concentraci贸n de contaminantes atmosf茅ricos el茅vese por encima dos est谩ndares sanitarios ou legais. En Espa帽a, os episodios de contaminaci贸n relaci贸nanse con situaci贸ns de tempo anticicl贸nico estable, seco e sen vento, sendo os investimentos t茅rmicos invernais e as ondas de calor estivais os fen贸menos meteorol贸xicos m谩is propicios para que se eleven os contaminantes.

No protocolo de Vigo non se contemplan medici贸ns das particulas en suspensi贸n. Hoxe d铆a os cient铆ficos consideran que as part铆culas en suspensi贸n son o problema de contaminaci贸n ambiental m谩is severo, polas s煤as graves afecci贸ns ao tracto respiratorio e ao pulm贸n. As PM10 est谩n detr谩s de numerosas enfermidades respiratorias, problemas cardiovasculares, e cancros de pulm贸n. En relaci贸n cos seus efectos sobre a sa煤de ad贸itanse distinguir; as PM10 (part铆culas 鈥渢or谩cicas鈥 menores de 10渭m que poden penetrar ata as v铆as respiratorias baixas), as聽 PM2.5 (part铆culas 鈥 respirables鈥 menores de 2.5渭m, que poden penetrar ata as zonas de intercambio de gases do pulm贸n), e as part铆culas聽 ultrafinas (menores de 100nm, que poden chegar a pasar polo聽 torrente circulatorio).

Dado que a maior parte da contaminaci贸n nas 谩reas urbanas procede do tr谩fico, e maioritariamente dos coches, boa parte das聽 medid谩s para reducir as puntas de contaminaci贸n deben ir encami帽adas a limitar a utilizaci贸n do autom贸bil. Deben implementarse acci贸ns que 谩 vez que reducen a velocidade e o uso do coche, canalicen a necesidade de mobilidade cara ao transporte p煤blico e os modos de transporte non motorizados, como a bicicleta e o pe贸n. A suposta impopularidade das medidas de restrici贸n do tr谩fico, demora ou impide en ocasi贸ns a execuci贸n destas medidas polas incomodidades ou as protestas de certos axentes urbanos (comerciantes, hostaleiros). Con todo, Ecoloxistas en Acci贸n recalca que en realidade estas medidas son maioritariamente entendidas e compartidas pola poboaci贸n ao fundamentarse na sa煤de p煤blica. Esta realidade social ha quedado acreditada pola resposta cidad谩 ante a crise da COVID-19, que asumiu con naturalidade limitaci贸ns da circulaci贸n moito m谩is dr谩sticas que as que se requiren nos episodios de contaminaci贸n atmosf茅rica, e que en xeral s贸 afectan a un medio concreto como 茅 o veh铆culo motorizado privado. A vontade pol铆tica e a informaci贸n 谩 poboaci贸n sobre a natureza e a gravidade do problema son requisitos imprescindibles para que os protocolos sexan eficaces.

As medidas de restrici贸n do tr谩fico e promoci贸n do transporte p煤blico deben constituir o n煤cleo de todos os protocolos actualizados. Medidas sobre o tr谩fico aconselladas para atallar os episodios de mala calidade do aire:

Menos velocidade: a rebaixa da velocidade reduce o consumo de combustible e por tanto a emisi贸n de contaminantes. Reducila de 120 km/ h a 90 km/ h sup贸n rebaixar o consumo nun 25%. A velocidades m谩is baixas, limitar a velocidade por exemplo a 30 Km/ h ten unha incidencia moi importante na emisi贸n de part铆culas, ao minorar a聽 resuspensi贸n de po.

Menos coches: a limitaci贸n no acceso dos coches 谩s cidades v茅n implementando desde hai anos en m谩is de 230 cidades europeas, tanto en episodios como de forma permanente, mediante por exemplo Zonas de Baixa Emisi贸n (ZBE) onde se limita o acceso dos veh铆culos en funci贸n das s煤as emisi贸ns contaminantes, permitindo s贸 o paso a residentes, persoas con mobilidade reducida, carga e descarga ou servizos colectivos como o taxi e os autobuses.

M谩is transporte p煤blico: 茅 evidente que unha vez que se restrinxe a utilizaci贸n do coche privado, as persoas deben ter unha opci贸n alternativa ao mesmo, polo que as medidas de limitaci贸n da circulaci贸n e de promoci贸n do transporte p煤blico deben compasarse para que as primeiras te帽an sentido e m铆nimos聽 visos de eficacia, o que non sempre se contempla nos protocolos fronte a episodios de mala calidade do aire.

Cami帽ar e pedalear: para fomentar e facilitar os desprazamentos a p茅 e en bicicleta durante os episodios de contaminaci贸n, os protocolos recentes lim铆tanse a propo帽er a peonalizaci贸n temporal de eixos viarios e a reconversi贸n temporal de carr铆s de circulaci贸n en carr铆s bici (Castela e Le贸n, Murcia), as铆 como a prioridade 谩 bicicleta nas intersecci贸ns (C谩diz) e o reforzo dos servizos p煤blicos de bicicletas (Murcia e Valladolid). Ning煤n protocolo prev茅 admitir bicicletas no transporte p煤blico.

Aparcamento: a pol铆tica de reduci贸n de estacionamentos聽 rotatorios nos centros urbanos e a xesti贸n de prezos 茅 clave para reducir o tr谩fico na maior铆a de cidades que est谩n a lograr avances na mobilidade sostible, tam茅n cando se pretende unha dr谩stica reduci贸n do acceso dos veh铆culos 谩s 谩reas de tr谩fico restrinxido, no curto prazo fronte aos episodios de contaminaci贸n. Ao mesmo tempo, a habilitaci贸n de aparcamentos perif茅ricos, conectados ao transporte p煤blico e aos principais itinerarios peon铆s e ciclistas, disuade aos usuarios do autom贸bil de utilizalo ata as 谩reas m谩is centrais onde a conxesti贸n e o tr谩fico de axitaci贸n en busca de aparcamento eleva as emisi贸ns e niveis de contaminaci贸n.

Rega de viais: a resuspensi贸n do po de rodadura pola circulaci贸n dos autom贸biles contrib煤e ao incremento dos niveis de part铆culas durante os episodios deste contaminante.

脡 importante sinalar que ademais de mellorar de maneira inmediata a calidade do aire, as medidas sobre o tr谩fico tam茅n inciden no resto de impactos sociais (sinistralidade, ocupaci贸n de espazo p煤blico) e ambientais (ru铆do, emisi贸ns que provocan cambio clim谩tico) que ocasiona o actual sistema de mobilidade, cun importante efecto demostrativo. Ademais, a reduci贸n na contaminaci贸n procedente do tr谩fico conleva tam茅n melloras substanciais nos niveis de ozono que afectan a moitas 谩reas rurais e metropolitanas.