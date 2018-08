Editorial | 316 heridos, 0 responsables

Print This Post

Por Borja García

Después de la valentía de nuestros ciudadanos tanto en los incendios del año pasado que azotaron Vigo como en el día de ayer al lanzarse al rescate de cientos de heridos en las aguas del muelle de As Avenidas, mi más sentida admiración y como no podía ser de otra manera, una pronta recuperación para todos los afectados sin dejar de lado la rápida actuación de servicios de emergencia y patrullas de policía y bomberos desplazados a la zona.

Dicho lo cual y a 24 horas de una de las mayores catástrofes que han sucedido en nuestra ciudad, ya tengo datos oficiales totalmente contrastados y que no te van a asustar, ya son 316 los heridos y 0 los responsables, ¡que vergüenza! pero por desgracia, se veía venir.

Y te preguntarás porque son cero personas las responsables y aunque te hierva la sangre no te estreses, por mi parte también se apodera de mí una rabia y fustración que va en aumento a cada comunicado que recibimos en este humilde medio tanto de instituciones como de partidos políticos y perdoname la expresión, pero estamos gobernados por gente sin escrúpulos y ahora lo razonaré antes de que me caigan más palos.

Postura del PP

Si bien es cierto que el PP ha venido denunciando los desperfectos y la falta de mantenimiento en la zona del paseo de As Avenidas, publicando incluso un día antes del evento, la concejala Elena Muñoz el riesgo que se corría en la zona, desde este partido no han tardado ni un solo día en comenzar a la carga tanto en redes sociales como en la emisión de comunicados, incitando al alcalde a que muestre toda la documentación, permisos y evaluación de los riesgos que existían. Una postura que ha sido muy criticada al estar en estos momentos casi una decena de personas en el hospital, cinco de ellos en estado grave.

Puerto de Vigo

El show comenzó bien pronto con la gira por los medios de comunicación del representante del Puerto de Vigo, lanzando balones fuera y en cierto modo, “culpabilizando” de que el mantenimiento era del Concello de Vigo.

Concello de Vigo

El Concello, que no va a dejar que se dañe su imagen ante un evento con el que ha colaborado e invertido miles de euros, aunque de una manera más sutil, pronto respondió al Puerto achacando el accidente a problemas estructurales o lo que es lo mismo, señores, yo no tengo responsabilidad porque se vino abajo el hormigón y el terreno es del Puerto.

O Marisquiño

Por otra parte, los organizadores de O Marisquiño han deseado una pronta recuperación y a través de un comunicado, lamentan lo sucedido pero aclaran que disponían de todos los permisos necesarios y si bien la estructura estaba concebida para soportar a 5000 personas, la dirección lo rebajó a 4500 y ni siquiera se llegó a completar el aforo.

Entonces, después de ver que cientos de personas han resultado heridas, que el propietario del terreno (el Puerto) dice no tener culpa porque el mantenimiento es del Concello, que el Concello le devuelve la pelota porque no lo achaca al mantenimiento sino a la degradación de la estructura y que O Marisquiño cumplía con todos los trámites, seguramente al igual que tú me pregunto, ¿nadie es culpable de lo sucedido ayer?

A ver si va a ser tuya la culpa por haber asistido a uno de los eventos más esperados del año. ¡Qué vergüenza de representantes! ´

Desde Noticias Vigo recalcar que deseamos una pronta recuperación de los heridos, depuración de responsabilidades y mejora de infraestructuras por todas las administraciones para que nunca, pero nunca más, vuelva a pasar!