Editorial | Lopez Veiga, el Puerto no está por encima del bienestar de los vecinos de Teis

Editorial por Borja García, director de NoticiasVigo.es

Primera editorial como director de Noticias Vigo porque creo que llegó el momento de implicarme con este artículo ante la problemática que vienen padeciendo los vecinos de Guixar, no yo, porque ya me tuve que mudar hace cinco años del barrio, ya que no podía concentrarme para seguir dirigiendo este humilde medio, sino ellos.

Al hilo de que los vecinos de Guixar (mi familia, mis amigos, vecinos, ..) siguen sus manifestaciones y protestas en el barrio ante el gran número de camiones con contenedores que perturban la convivencia en sus casas, después de leer, señor Veiga presidente de la Autoridad Portuaria, sus declaraciones en el periódico decano, me he decidido a contestarle.

Declaraciones en Faro de Vigo: “Sabíamos que tarde o temprano tendrían que salir los contenedores de Guixar, pero me da rabia que los vecinos no puedan esperar tres años”, razona el dirigente portuario.

Sus propias palabras le delatan y la rabia nunca es buena compañera de viaje. Si tarde o temprano tendrían que salir, llevan doce años de retraso, señor Veiga.

Esto mismo que puede ver en la siguiente foto que le muestro a continuación “a corta pelo”, sucedió ayer día 10 de Noviembre y como no existe una carretera apta para este tipo de vehículos de gran tonelaje, los camiones ni siquiera pueden dar la vuelta. Ponen en peligro a vecinos, a conductores, viandantes y los propios trabajadores, siendo los propios conductores, los que afirman que ojalá pronto se solucione y los manden fuera de Guixar.

Como usted sabrá, la lucha vecinal ha conseguido el cese de actividad de una de las dos empresas que almacenan los contenedores del Puerto, pero la que se sitúa en los antiguos terrenos de la Campsa, sigue activa y por ello, la Asociación de Vecinos junto con una pequeña representación del barrio, se han reunido días atrás con Zona Franca y con usted, como presidente de la Autoridad Portuaria.

En declaraciones a este medio, nos relatan los propios vecinos que han salido muy agradecidos del trato e información aportada por Teresa Pedrosa de Zona Franca, quién habría dado su palabra a que no se renovaría el contrato que vence en Enero.

Desgraciadamente, no salieron así de contentos con usted señor Lopez Veiga, que da la impresión, que antepone el Puerto de Vigo a la salud de los vecinos y es que después de 12 años aguantando el paso de camiones, Faro de Vigo publica que usted no entiende como no podemos esperar tres años más a la solución en la que llevan años escuchando los vecinos que se está trabajando. ¿Está usted de broma? A mi desde luego que gracia no me hace ninguna.

Otra solución, señor Veiga y permítame la ironía, es seguir rellenando la ría de hormigón hasta Cangas, quizá así nos ahorremos el vapor cuando vamos a disfrutar de sus bonitas playas e incluso se podrían pedir referencias al Concello de empresas, que en temas de hormigón tienen experiencia y el que preside el Concello, es el mismo que en su día dio luz verde a la entrada de camiones a la Campsa.

No se enfade con nosotros y que no le de tanta rabia, solo quieren vivir en paz y pídale explicaciones al que generó el problema, responde al apellido de Caballero, solo a veces e incluso le puede llegar a ignorar, como nos sucede a este medio desde hace más de seis años.

Estimado Lopez Veiga, como vecino de Guixar, este que está al teclado, ha sufrido muchos sustos con el paso de camiones por delante de un barrio cuando lleva el nieto a ver a su abuela, cuando visita a la familia o cuando pasea por la acera de su propio barrio, ese mismo donde de pequeño, podía jugar libremente. Sean consecuentes y pongan fin a este despropósito.

Para finalizar, decirle que este es un escrito hacia usted por el cargo que tiene, no se lo tome como algo personal y creáme que si para el Puerto de Vigo doce años no han sido suficientes para buscar una solución, deberían haberse puesto a trabajar en la búsqueda de soluciones mucho antes, porque los vecinos de Guixar, dicen no aguantar más y los entiendo, en mi caso no resistí tanto.

En Enero que vence el contrato, Zona Franca deberá actuar en consecuencia y poner fin a este calvario. Ha tenido usted más de diez años para solucionar un problema que afecta a cientos de vecinos y si el solar de Rande no es por ahora apto, los vecinos no entienden como acceden camiones frigoríficos por la misma carretera a la empresa colindante. A ver si va a ser, cosas mías, que es más caro llevarlos hasta Rande o Valladares y pierden competitividad, prefiriendo cargarse el descanso en sus casas que han pagado con su dinero, de los vecinos tanto de Guixar como de Julían Estévez.

Le dejo una última foto, le señalo mi antiguo edificio y si es tan amable, dígame si tenía que seguir soportando todos estos camiones por delante de mi casa y oficina, porque ocupen una parcela destinada a otro tipo de actividades.

Desde luego que si después de leer esto, mostrarle fotos y más de 16 noticias publicadas de Guixar, sigue sin entender porque los vecinos no pueden esperar tres años más, por mi parte, más claro no puedo ser.