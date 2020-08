Educación avalía a aplicación do protocolo AntiCovid no CEIP de Tenorio en Cerdedo-Cotobade

O xefe territorial de Educaci贸n en Pontevedra, C茅sar P茅rez Ares, visitou hoxe o CEIP de Tenorio en Cerdedo-Cotobade, co obxectivo de co帽ecer a aplicaci贸n do protocolo anticovid para a volta 谩s aulas neste centro educativo.

Durante esta visita analizouse a aplicaci贸n do protocolo anticovid para a volta as aulas que est谩 a aplicar o centro, destacando que xa conta co seu grupo covid, e co responsable que se encargar谩 de conectar co Punto de Atenci贸n Continuada.

O colexio conta as铆 cun plan de continxencia no que se recolle de forma exhaustiva a redistribuci贸n de espazos e as medidas a adoptar a nivel de grupos, os medios de protecci贸n, a limpeza, o uso de espazos ou o protocolo de actuaci贸n en caso de detectarse algunha incidencia.

Neste centro, instal谩ronse dispendedores de papel e de material de limpeza, as铆 como hidroalcohol, independiz谩ronse as entradas e as sa铆das, preparouse un aula para que os nenos poidan realizar exercicios de relaxaci贸n e antiestres, retir谩ronse xoguetes e utensilios com煤ns, e adapt谩ronse as aulas as distancias marcadas polo protocolo.

Ademais, tanto o centro como o xefe territorial agradeceu ao concello de Cerdedo-Cotobade a s煤a colaboraci贸n para preparar os accesos ao centro, de xeito que se poidan realizar por zona separadas, coa adaptaci贸n de beirarr煤as no entorno da antiga sa铆da de emerxencia.

O colexio, ademais, conta cun comedor que est谩 a ser preparado para o regreso dos usuarios, en total 219, tendo en conta que ademais de Infantil e Primaria, tam茅n da servizo aos alumnos e alumnas do IES de Tenorio, situado nas inmediaci贸ns.

O xefe territorial destacou o traballo que est谩n a realizar as equipas directivas destes centros.