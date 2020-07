Educación insta aos sindicatos a negociar o protocolo para adaptar o inicio do curso á covid-19

A Conseller铆a de Educaci贸n, Universidade e Formaci贸n Profesional insta aos sindicatos que conforman a mesa sectorial do ensino non universitario (Comisi贸n Intersindical Galega, Comisi贸ns Obreiras, ANPE e Uni贸n Xeral de Traballadores) a negociar o Protocolo de adaptaci贸n ao contexto da Covid-19 nos centros educativos non universitarios para o curso 2020/2021, elaborado en conxunto coa Conseller铆a de Sanidade. Para o departamento educativo, a actitude sindical, que abandonou a mesa de debate ao negarse a calquera negociaci贸n que non pasase pola retirada 铆ntegra do documento por parte da Xunta de Galicia, 茅 unha irresponsabilidade e non beneficia 谩 comunidade educativa.

Diante da decisi贸n dos sindicatos de non facer achegas construtivas ao Protocolo, o documento continuar谩 a s煤a tramitaci贸n, e ser谩 analizado polo Comit茅 intercentros de seguridade e sa煤de laboral. Unha vez reciba o visto e prace deste Comit茅, seralles enviado aos centros, co fin de que poidan ir preparando o inicio do curso 2020/2021.

C贸mpre sinalar que a mesa sectorial foi sempre o 贸rgano de negociaci贸n entre Administraci贸n e organizaci贸ns sindicais no 谩mbito educativo e no que habitualmente Educaci贸n leva as s煤as propostas de partida para ser debatidas e escoitar as achegas sindicais. As铆 se fixo en maio, cando se negociou o protocolo para a reanudaci贸n das clases presenciais e se incorporaron demandas relativas 谩 seguridade e sa煤de dos traballadores.

Nesta ocasi贸n, a vontade da Xunta de atender as demandas sindicais quedou tam茅n xa plasmada no compromiso de facerlle test serol贸xicos a todo o persoal dos centros educativos.