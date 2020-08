Educación supervisa as obras realizadas nos CEIP de Atios e Antonio Palacios en O Porriño cunha inversión de 50.000 euros

A Conseller铆a de Educaci贸n, Universidade e Formaci贸n Profesional representada polo seu xefe territorial, C茅sar P茅rez Ares, supervisou hoxe as obras acometidas polo departamento auton贸mico nos CEIP de Atios e o Antonio Palacios, ambos na localidade pontevedresa de O Porri帽o, cunha inversi贸n que supera os 50.000 euros.

No primeiro caso, falou da adaptaci贸n da antiga casa do conserxe en d煤as aulas que dar谩n resposta 谩s necesidades previstas ante o desdobramento de unidades (grupos de clase). Unha actuaci贸n valorada en 48.390,07 euros.

En canto ao CEIP Antonio Palacios, o representante do Executivo auton贸mico en materia de Educaci贸n na provincia referiuse as malas condici贸ns nas que se encontraba o muro exterior que foi reparado por completo. Unha obra cuxo custe ascendeu a 12.000 euros.

Asemade, o xefe territorial aproveitou a visita para comprobar in situ o plan organizativo que est谩 levando a cabo o equipo directivo destes colexios de acordo co Protocolo de adaptaci贸n ao contexto da Covid-19 nos centros de Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021, elaborado polas Conseller铆as de Educaci贸n e de Sanidade. As铆, autorizou a flexibilidade horaria proposta polos centros escolares, a desescalada de entradas e sa铆das e o uso de espazos com煤ns co obxectivo de cumprir coas indicaci贸ns das autoridades sanitarias.

Segundo dixo, ambos contan cun plan de continxencia no que se recolle de forma exhaustiva a redistribuci贸n de espazos e as medidas a adoptar a nivel de grupos, os medios de protecci贸n, a limpeza, o uso de espazos ou o protocolo de actuaci贸n en caso de detectarse algunha incidencia.

Con todo, P茅rez Ares lembrou que o propio Protocolo xa especifica que todas as medidas nel recollidas poden ser obxecto de revisi贸n continua en funci贸n da evoluci贸n do risco sanitario e das decisi贸ns que adopten as autoridades sanitarias auton贸micas e estatais. Polo tanto estas medidas iranse actualizando cando sexa necesario, se os cambios na situaci贸n epidemiol贸xica as铆 o requiren e sempre seguindo as indicaci贸ns das autoridades sanitarias.

A finalidade, tal e como destacou, non 茅 outra que garantir un inicio de curso seguro a nivel sanitario e dentro da m谩xima normalidade posible no marco actual. E neste contexto, aproveitou para lanzar unha mensaxe de tranquilidade aos pais e nais de cara o comezo das clases, pois sinalou que a implicaci贸n e organizaci贸n dos equipos directivos dos centros 鈥渆st谩 a ser exemplar鈥.