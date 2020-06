Educación y Formación Profesional publica la edición 2020 del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación

Su objetivo es contribuir al conocimiento y a la evaluación del sistema y orientar la toma de decisiones de las instituciones y los sectores implicados en educación.

La edición 2020 de esta publicación anual está formada por 18 indicadores, repartidos en tres grandes bloques: Escolarización y entorno educativo, Financiación educativa y Resultados educativos.

Las principales novedades de este año son la incorporación de un indicador sobre profesorado y la actualización del indicador sobre competencias clave a los 15 años basado en la información publicada en el informe PISA 2018.

Una tasa de escolarización infantil elevada

El primer apartado, que recoge los datos del curso escolar 2017-2018, detalla la tasa de escolarización por etapas. En las edades de Educación Infantil, previas a la escolaridad obligatoria (de los seis a los 15 años, ambos inclusive), el porcentaje de población escolarizada crece a medida que aumenta la edad y es casi plena a los tres años (96,5%). En Educación Secundaria postobligatoria, las tasas de los 16 y 17 años son respectivamente 95,7% y 90,2%.

Por titularidad, la mayor parte del alumnado está escolarizado en centros públicos (51% en el primer ciclo de Infantil, 67,3% en el segundo, 67,8% en Primaria, 65,5% en ESO, 74% en Secundaria post-obligatoria y 71,9% educación superior no universitaria), seguido por la enseñanza privada concertada. En términos de evolución, desde 2008-09 hasta 2017-18, destaca el aumento del peso de centros públicos en Educación Infantil de primer ciclo, que ha pasado del 47,5% al 51%, superando así a los centros privados. En Educación Superior no universitaria, la enseñanza privada no concertada ha pasado por su parte de representar el 5,5% al 16,4%.

Un 66,6% de mujeres entre el profesorado

En el curso 2017-2018, 874.998 profesores impartieron clase en el sistema educativo, de los cuales 701.385 (80,2%) lo hicieron en centros de enseñanzas de Régimen General no universitarias y 122.910 (14%) corresponden al personal docente e investigador de Universidades. Por sexo, las mujeres representan dos tercios (66%) del profesorado, un porcentaje que se incrementa en el Régimen General no universitario, hasta alcanzar el 72,1%.

Por otra parte, el tiempo promedio que una persona está dentro del sistema educativo a partir de los cinco años de edad es de 18,7 años, 0,4 años más respecto al curso 2012-2013.

La enseñanza no universitaria cuenta con 751.390 alumnos extranjeros. Además, el 38,7% del alumnado de Educación Primaria y el 28,4% del de ESO recibe en una lengua extranjera la enseñanza de materias diferentes a la de la propia lengua extranjera.

El número medio de alumnos por grupo educativo es de 17,6 alumnos en Educación Infantil, 21,9 en Primaria, 25,2 en ESO y 26 en Bachillerato.

Un 10,1% del gasto público se destinó a educación en 2018

En 2018, se destinó un 10,1% del gasto público total a educación. El desembolso del conjunto de las Administraciones y universidades públicas fue de 50.807 millones de euros, lo que supone un 4,23% del PIB.

Por alumno, el gasto medio en 2017 era de 6.063 euros, siendo mayor cuanto mayor el nivel educativo: 4.875 euros en el caso de un alumno de Educación Infantil, 5.110 euros en Primaria, 6.373 en Secundaria y 8.398 en Educación Superior.

A mayor formación, mayor salario

A nivel laboral, cuanto mayor es el nivel formativo de los trabajadores, mayor es el salario medio. Estas diferencias han aumentado en los últimos 10 años. Así, en 2017, el salario medio con estudios inferiores de Educación Secundaria Obligatoria era de 8.277 euros. En el caso de un trabajador con Grado universitario y Máster, alcanzaba los 24.074 euros.

La tasa de abandono temprano de la educación y la formación ha disminuido un 44% entre 2009 y 2019, pero se mantiene en el 17,3%, por encima de la media europea, que se sitúa en el 10,3%.