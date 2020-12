El alcalde aboga por la ubicación del Registro Civil en la Ciudad de la Justicia

El alcalde sostuvo este viernes una reunión con miembros del sindicato USO, la mayoría en el Poder Judicial, quienes comunicaron la “actitud oscurantista” del gobierno regional de que “no quiere comunicar” dónde instalar el Registro Civil de Vigo.

“Abogo por que el Registro vaya a la Ciudad de la Justicia, donde está toda la zona de desarrollo del sector. Me parece que es bueno que sea parte del campo judicial, es conveniente y hay espacio “, dijo Caballero quien piensa que” no hay por qué no está ahí “, e inclusive aprecia positivamente que ciertos servicios se reúnan para facilidad de la ciudadanía.

Así, el alcalde de Vigo expuso su soporte a la solicitud elaborada por el personal del área judicial de la ciudad que defiende la ubicación del Registro Civil en la nueva Ciudad de la Justicia que actualmente se encuentra en edificación.