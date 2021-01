El alcalde garantiza la atención municipal a todas las familias en riesgo de desalojo

Abel Caballero, alcalde de Vigo, solicitó este lunes a la Xunta de Galicia que ocupe sus compromisos en materia de vivienda y dé soluciones a una veintena de familias que están pendientes de expulsiones en la ciudad.

“El Ayuntamiento está frenando todos los desalojos, pero la competencia y obligación de vivienda alternativa a estas personas corresponde a la Xunta de Galicia, que recibe recursos para vivienda de personas desprotegidas”, declaró durante su aparición ante los medios de comunicación.

Según el alcalde, el problema de la falta de vivienda es esencialmente grave en Vigo, ya que uno de cada tres gallegos demandantes de vivienda social se encuentra en Vigo. Así, indicó que 4.200 familias están en lista de espera y otras 20 en Vigo pendientes de desalojo.

“La Xunta es una calamidad en la vivienda protegida, ha reducido a la mitad el rendimiento de la vivienda en Galicia, no cumple con el Plan Estatal de Vivienda, recibe dinero de España que ni siquiera está en condiciones de ejecutar”, dijo.

Caballero culpó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de no conceder en Vigo “ni siquiera una vivienda social con su iniciativa” e indicó que las actuales las hizo el Gobierno de Emilio Pérez Touriño. “Ni uno iniciado por Feijóo y entregado por Feijóo, es un drama, el abandono total de la vivienda social”, agregó.

El alcalde anunció que en el caso de una madre con cuatro menores pendientes de desahucio, la Xunta respondió que “actualmente no tiene vivienda en el Ayuntamiento de Vigo y no hay otra ayuda por este motivo”. Asimismo esclareció que la promoción de vivienda que está haciendo, y que aún no ha entregado, es con terreno cedido por el Ayuntamiento.