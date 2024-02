El audiovisual gallego pone rumbo hacia el Festival de Málaga con una decena de títulos y el apoyo de la Xunta en su promoción

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta de Galicia, Jacobo Sutil, se reunió con una representación de los largometrajes gallegos que tendrán su estreno en las secciones competitivas del Festival de Málaga, que celebrará su 27ª edición del 1 al 10 del próximo mes de marzo con una decena de títulos gallegos en exhibición.

Además de As neves y Tratamos demasiado bien a las mujeres, que optan a la Biznaga de Ouro en la sección oficial a concurso, y de Aurora y Salvaje, salvaje, seleccionadas en la categoría de largas documentales, la representación gallega se extiende a otros muchos apartados del certamen con siete cortas, además de a el comprado profesional MAFIZ. En él, la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades volverá a contar con un espacio propio desde lo que se coordinarán diferentes acciones de difusión de nuestro audiovisual, como reuniones profesionales, proyecciones para agentes internacionales de venta y un evento promocional.

Producciones subvencionadas

Asistieron la esta reunión Sonia Méndez, directora y productora de As neves; Julio Casal, de Ficción Producciones, al frente de Tratamos demasiado bien a las mujeres, de Clara Bilbao, y Area Erina, directora de Aurora , junto a Laura Doval en representación de Gaitafilmes. Tanto estos tres títulos como Salvaje, salvaje, de Emilio Fonseca y producido por Walkie Talkie Films, contaron con subvención de la Xunta a través de la convocatoria para la producción y coproducción audiovisual o del fondo para la atracción de rodajes del Hub Audiovisual de Galicia.

También dispuso de una ayuda al talento audiovisual gallego a cortometraje de Xacio Baño Platónica, platónico, de Redordelos, que compite en la sección oficial de cortas documentales. En cortometrajes de ficción, fue seleccionada El frío, de Pablo del Pazo, mientras que entre las de animación figurana reciente ganadora de un premio Goya To Bird or Not To Bird, de Martín Romero, y Cafunè, de Lorena Ares y Carlos F. de Vigo, que ya en la pasada edición del festival obtuvieron la Biznaga de Plata por Amanece la noche más ancha.

La relación de títulos gallegos se completa con Antes de que se ponga el sol, cortometraje de Nani Matos que se estrena dentro del apartado Afirmando los derechos de las mujeres, y Amas de la tierra, de Xisela Franco, en la sección Cine la cocí.

Además del apoyo promocional al sector para su participación en los principales eventos cinematográficos del circuito internacional, la Xunta de Galicia acaba de abrir la convocatoria anual de subvenciones para la comercialización y difusión de proyectos y obras audiovisuales y videojuegos en foros de negocio especializados y eventos de cine celebrados fuera de la Comunidad, según las bases publicadas hoy en el Diario Oficial de Galicia.

Incremento del 40% en las ayudas a la difusión y comercialización

A través de esta línea, el Gobierno gallego contribuye a la internacionalización de las producciones gallegas cofinanciando con 70.000 euros tanto los costes de la asistencia de empresas a mercados y ferias internacionales de referencia como la promoción de filmes gallegos seleccionados en alguno de los más destacados festivales del circuito estatal e internacional. La Xunta aumentó la dotación en un 40% con respeto al lanzamiento de la convocatoria de 2023, año en el que también se incrementó el crédito final.

Estas ayudas están también disponibles para la decena de productoras gallegas desplazadas estos días a Berlín, donde están participando en el European Film Market que se desarrolla en paralelo a la Berlinale. La Xunta cuenta allí con un espacio propio para darles apoyo tanto logístico como promocional bajo la marca Films from Galicia.