El Bono Turístico ‘Quedamos en Galicia 2022’ tiene adheridos 32 establecimientos en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal

Ferrol, 7 de junio de 2022 La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó esta mañana lo Gran Hotel de Ferrol, uno de los 32 establecimientos adheridos al Bono Turístico ‘Quedamos en Galicia 2022′ en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Una iniciativa que, según remarcó la representante del Gobierno autonómico, está teniendo una excelente acogida en esta tercera edición. Esta medida inyectó el pasado año cerca de 160.000 euros en los locales de este área.

“El turismo en Galicia está cogiendo mucho auge en los últimos años y muy especialmente en las Rías Altas que han apostado por un turismo más sostenible, muy vinculado a la naturaleza y eso lo estamos viendo en nuestras comarcas donde el Camino Inglés también está siendo un polo de atracción importante”, indicó la delegada territorial durante la visita al hotel en la que estuvo acompañada de su director, José Antonio Hernández.

Aneiros explicó que esta iniciativa pionera permitió inyectar 7,7 millones de euros al sector en la pasada edición convirtiéndose en un balón de oxígeno para inyectar liquidez sobre todo en la temporada baja a través del turismo interno de los propios gallegos y gallegas que se animaron a descubrir su comunidad. “De hecho, los meses de mayor consumo fueron los del tercer trimestre, lo que ofrece una idea de la capacidad de desestacionalización de esta medida”, recordó.

La delegada de la Xunta en Ferrol remarcó el compromiso del Gobierno gallego con el turismo y su apuesta como uno de los motores de la recuperación económica de Galicia tras la pandemia. Puso en valor también la profesionalidad del sector como una de las claves del éxito de esta iniciativa turística.

Los establecimientos adheridos este año son: Muíño das Cañotas y hotel Pedramea, en Cariño; casa O Carreiro, pensión Finca Antiga y hotel Herbeira, en Cedeira; las agencias de viajes ZT1422 y A Casa da Maleta, en Fene; las agencias B The Travel Brand, Nautalia Viajes, Viajes Paco, Viajes Galitur y Viajes Ecuador y los hoteles Gran Hotel, Alda El Suizo, Parador de Ferrol y Valencia, en Ferrol; las pensiones Granja Labrada Bed€Horses y Hostal La Marina, en Mañón; Casa Lourán y Casas do Campo, en Monfero; las agencias Viajes Narón y Boken Viajes, en Narón; los apartamentos O Plantío, el hotel El Castaño Dormilón y la casa Penaquente, en Ortigueira; el hotel Eumesa, los apartamentos Camino do Eume y las agencias Eume Viajes y Viajes Ecuador, en Pontedeume, y los hoteles A Torre do Lago e Valdoviño y los apartamentos Las Olas by Pantín, en Valdoviño.

GASTO POR AYUNTAMIENTO DEL BONO TURÍSTICO 2021 EN FERROLTERRA