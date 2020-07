El catálogo de Netflix tendrá sabor gallego en los próximos meses

Que en Galicia contamos con un sector audiovisual de lo más potente del panorama nacional es más que evidente. De nuestras tierras han salido actores que hoy en día gozan de una dilatada trayectoria profesional tanto a nivel nacional como internacional. Intérpretes como Luis Tosar, Pedro Alonso, Celia Freijeiro, Marta Larralde, Javier Rey, Martiño Rivas, Antonio Durán “Morris”, Mabel Rivera o María Castro son solo algunos de los que han conseguido cruzar fronteras gracias a su talento. Por no hablar de cineastas como Ignacio Vilar, Antón Reixa o Dani De la Torre, que con sus producciones han conseguido difundir los valores y la calidad del audiovisual gallego por todo el mundo.

No es de extrañar, por tanto, que cada vez sean más las ficciones de sello gallego que gozan de una distribución que va más allá de los límites autonómicos. Series como Al final del Camino fueron estrenadas primero en la Televisión de Galicia para dar el salto unos meses después a nivel nacional. Lo mismo ocurrió con O sabor das margaridas, solo que en este caso los derechos de emisión no fueron comprados por otras televisiones autonómicas del país sino por el gigante del streaming que es Netflix. A priori, que una plataforma como la liderada por Reed Hastings, que cuenta con millones de suscriptores en todo el mundo, apueste por una producción rodada íntegramente en Galicia y en gallego supone un plus de interés para los espectadores, algo similar a lo que ocurre con los bonos de bienvenida de los operadores online: aumentan el atractivo inicial del producto. De esta forma, la primera temporada de O sabor das margaridas se estrenó en la TVG en octubre de 2018 con una muy buena acogida por parte del público gallego, aunque nada comparable con la que tendría a partir del mes de marzo del año siguiente, cuando la producción pasó a manos de Netflix.

El éxito a nivel mundial de la serie cogió por sorpresa a todo el equipo, tanto que su protagonista, la actriz María Mera, no dudó en emplear sus redes sociales para agradecer a los fans de este thriller con raíces gallegas sus buenas críticas. A este apoyo por parte de los espectadores hay que sumarle el de la crítica, que no solo reconoció el talento de Mera para interpretar a un personaje tan complejo como el de la inspectora María Vargas (Eva Mayo en realidad), sino también el de su director, Miguel Conde, y el de sus guionistas, Ghaleb Jabel, Raquel Arias y Eligio Montero, por dar forma a una obra que, contando con un presupuesto reducido, logró que la calidad del resultado final fuera digno de una gran producción.

Aunque la trama principal se resolvió al final de la primera tanda de capítulos, Netflix decidió aprovechar el tirón de la ficción gallega y apostar por una segunda temporada. Esta nueva entrega se estrenó de manera oficial en la TVG el 22 de marzo y desde entonces los fans de la serie de fuera de Galicia esperan con ansia su estreno en la plataforma. Para todos ellos por fin hay buenas noticias ya que Netflix ha comenzado a promocionar el lanzamiento, previsto para el inicio del otoño.

De esta forma, los seis nuevos capítulos de la ficción se emitirán bajo demanda durante los próximos meses, de nuevo accesibles para un gran número de países y en versión original o doblada. En total serán seis episodios de alrededor de 70 minutos de duración que volverán a centrarse en las investigaciones policiales del personaje de María Mera. La trama principal seguirá el hilo narrativo da la primera, aunque con modificaciones por motivos evidentes. No obstante, la acción se aleja un poco del rural para centrarse en un ambiente más urbano, con Santiago de Compostela como centro de operaciones.Â

La ficción, que cuenta con localizaciones en varios municipios gallegos, incorpora además nuevas caras al reparto, como Santi Prego, Noelia Castaño, David Seijo, Sara Sanz o la popular youtuber Rebeca Stones.

Por el momento Netflix no ha hecho pública la fecha exacta del estreno, pero se espera que lo haga en las próximas semanas junto con el resto de apuestas audiovisuales para el último trimestre del año.

De la que tampoco se conoce la fecha concreta de estreno es de El desorden que dejas, otra de las ficciones con sello gallego que llegarán a la plataforma en los próximos meses. Producida por Vaca Films y también rodada íntegramente en Galicia (aunque no en gallego), la ficción adapta la novela homónima del escritor celanovés Carlos Montero. La obra, que se alzó con el Premio Primavera de Novela en 2016, narra la historia de Raquel, una profesora de literatura que se muda al pueblo natal de su marido en Galicia para llevar a cabo una suplencia en el instituto local. Lo que parece una segunda oportunidad para llevar una vida feliz se truncará cuando Raquel encuentra una nota en su bolsa que reza “¿Y tú cuánto vas a tardar en morir?”. Se da inicio así a un thriller psicológico que llevará a Raquel a investigar qué sucedió realmente con la profesora que ocupaba anteriormente su puesto.

Netflix anunció la adaptación de la novela de Montero -quien también es creador de Élite, una de las ficciones propias de Netflix España de mayor éxito– en septiembre del pasado año. El reparto cuenta con Inma Cuesta en el papel de Raquel; el santiagués Tamar Novas como Germán, marido de Raquel; Bárbara Lennie como Viruca, la profesora a la que Raquel debe sustituir y Roberto Enríquez como Germán, esposo de esta última. Otro de los nombres más destacados del elenco de actores es Arón Piper, conocido por su papel de Ander en Élite y que asumirá en El desorden que dejas el rol de uno de los estudiantes a los que Raquel debe dar clase.

Rodada en varios puntos de Galicia, en especial en la ciudad de A Coruña, la ficción se ambienta en el pueblo ficticio de Novariz y está dirigida por el propio Carlos Montero junto a Roger Gual y Silvia Quer. Además, Montero también asume el rol de guionista formando equipo con Andrés Seara y Javier Holgado, por lo que la fidelidad a la obra original está garantizada.

Poco más se sabe de esta nueva ficción de Netflix, ya que por el momento la plataforma no ha compartido ningún avance de la producción. Lo que sí está claro es que la relación entre la gran N y el audiovisual gallego no ha hecho más que empezar.