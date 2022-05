¿El CBD da positivo en test de drogas?

El CBD es un compuesto que está derivado del cannabis, y es conocido por tener múltiples beneficios para la salud. Una de las mejores tiendas para comprarlo es la de Feel Cocoa CBD, porque allí encontrarás los mejores aceites relajantes para que puedas tener una buena salud.

Gracias a los avances en la legalización del cannabis, cada vez es más fácil encontrar aceites CBD online, siendo muy populares. Estos aceites tienen un compuesto conocido como cannabidiol, que permite aliviar ciertas dolencias y potenciar el bienestar general.

Se debe tener en cuenta que el CBD no es psicotrópico y no produce los mismos efectos que el THC. Por este motivo, es completamente apto para el consumo universal, aunque sigue siendo una sustancia prohibida en muchos sectores de la sociedad.

¿Cómo funcionan los test de drogas?

Son muchas las empresas que exigen una prueba de detección de drogas previa a la contratación, siendo una muestra de orina. Sin embargo, en estos análisis no se busca THC, sino que se busca THC-COOH, que es un metabolito del procesamiento de este compuesto, y que permanece mucho tiempo en el cuerpo, llegando a dar positivo incluso 30 días después de haber fumado.

Por otra parte, también nos podremos encontrar con test de saliva, los cuales tienen una posibilidad más elevada de ser aprobados. Sin embargo, estos test no están pensados para detectar CBD, por lo que si usas el mejor aceite CBD 10%, no deberías tener ningún problema con pasar un test de drogas.

¿Por qué el aceite de CBD no puede detectarse en los test de drogas?

Es importante considerar que las pruebas que se usan actualmente en Europa o Estados Unidos, no cuentan con una detección de CBD. Esto debido a que no está dentro de las sustancias que se analizan comúnmente, gracias a que esta no provoca ningún tipo de efecto psicoactivo.

Es por este motivo que no existe ningún problema en consumir infusiones de CBD para dormir, en especial porque las pruebas de drogas no están diseñadas para medir el nivel de cannabidiol en el cuerpo.

Se debe considerar que la mayoría de productos que se fabrican con CBD, están hechos a base de cáñamo, y en su mayoría contienen un 0,2% de THC. Esta es una cantidad que es muy pequeña para que puedas ser detectara por cualquiera de los métodos de detección de drogas.

¿Puede el aceite de CBD dar un falso positivo en el test de drogas?

No todos los test que existen en el mercado llegan a ser 100% fiables, y a veces se cometen errores en el laboratorio mientras se realizan las pruebas. Sin embargo, en algunas ocasiones también se pueden dar falsos positivos debido a ciertos alimentos o medicamentos de venta libre.

Ten en cuenta que algunos alimentos como las semillas de amapola, los antidepresivos, algunos antibióticos y el cannabis pueden hacer que la prueba se positiva. Si se consume el aceite de CBD se podría tener un falso positivo.

¿Cómo comprobar si un aceite tiene CBD?

A la hora de hacer la compra CBD, debes tener en cuenta que este puede contener ciertas trazas de THC, las cuales no serán un problema siempre que sean en muy poca cantidad. Sin embargo, antes de comprar debes fijarte en lo siguiente: