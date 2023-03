El Centro Dramático Galego coproducirá con la compañía Xerpo el montaje teatral de Bailar no ceo, texto ganador de la II Bolsa de Dramaturxia e Creación

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2023 La compañía Xerpo es la ganadora de la segunda fase de la Bolsa de Dramaturxia e Creación, desarrollada por la Xunta de Galicia con la colaboración de diversos colectivos del sector cultural gallego, de acuerdo con la que coproducirá con el Centro Dramático Galego el texto Bailar no ceo, escrito por Ana Abad de Larriva como vencedora de la primera fase de esta misma iniciativa.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Teatro, el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, hizo pública la resolución con la que se completa la segunda edición de esta Bolsa de Dramaturxia e Creación, impulsada por la compañía pública gallega con el fin de ofrecer un acompañamiento integral a una pieza teatral, desde la propia escritura hasta su producción y posterior distribución. El director del Centro Dramático Galego, Fran Núñez, y el profesor de la Escola Superior de Arte Dramático de Galicia, Ricardo Solveira, en representación de la comisión de selección, participaron también en este acto, en el que se le hizo entrega a Xerpo del trofeo acreditativo de la adjudicación.

Historia de unos pioneros gallegos

La compañía de O Porriño recibirá una aportación de 12.000 euros para materializar, en el plazo de un año, un espectáculo teatral a partir de Bailar no ceo. La historia de José Piñeiro, primer aviador gallego y muy famoso por sus arriesgadas acrobacias aéreas, y Chichana Patiño, primera mujer en pilotar un avión en España y probablemente en Europa, inspira el texto de Ana Abad de Larriva, con una temática atractiva e innovadora que permite la recuperación de figuras históricas y potencia el recuerdo de mujeres pioneras en distintos campos.

En el proyecto seleccionado para llevarlo a las tablas, Xerpo presenta una propuesta multidisciplinar bajo la dirección de Irene Moreira, que combina teatro, pintura en directo, cuanto y diseño de instrumentos a partir de las interpretaciones de Cora Velasco como Chichana, Álex Sobrino como Piñeiro y la propia Ana Abad de Larriva, quien compartirá con el público sus sentimientos y sensaciones al ver sus pensamientos materializados en escena. Por su parte, la escenografía estará firmada por Beatriz de Vega y los audiovisuales correrán a cargo del artista multidisciplinar Roi Fernández, quien filmará también un documental a partir de este proyecto.

Con Bailar no ceo, que ha previsto el inicio de los ensayos en agosto, Xerpo continuará ahondando en su línea de trabajo alrededor de las nuevas dramaturgias y las nuevas tendencias escénicas tanto con sus espectáculos propios como con la labor de programación que desarrolló hasta 2020 al frente de la Sala Ingrávida de O Porriño.

Su trayectoria comenzaba en 2008 con Salpicados, de Irene Moreira, una obra muy personal que define el gusto estético de la compañía. Le siguieron, entre otros títulos, Mac… Yes, we can!, Antibióticos, Morgue, MetamorfoseS o Casquería e outras vísceras, con la que apuestan además por el empleo de elementos tecnológicos para dar vida, riesgo y otros significados escénicos a sus espectáculos.

Bailar no ceo tomará el testimonio de Relato para un incendio, espectáculo de aAntena a partir del texto homónimo con el que Ernesto Is consiguió la Bolsa de Dramaturxia en su primera edición. Se incorpora, asimismo, a la relación de compañías con las que el Centro Dramático Galego está desarrollando una intensa actividad de coproducción, que compagina con su programa de producciones propias.

Dentro de este último y coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Mundial del Teatro, la compañía de la Xunta de Galicia simultaneará la puesta en escena de dos de sus espectáculos con el estreno este viernes 31 en el Salón Teatro de Santiago de Un hotel de primeira sobre o río, a partir de la obra de Xohana Torres, y las últimas cinco funciones de Shakespeare en Roma en el Pazo de Fonseca.