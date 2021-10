El ciclo de la Xunta ‘El país de las bandas’ se despide mañana en O Rosal, después de recorrer más de 6000 kilómetros por toda Galicia

El ciclo El país de las bandas, promovido por la Xunta en colaboración con la Federación Gallega de Bandas de Música Populares en el marco de la programación cultural del Xacobeo 21-22, se despide mañana domingo en el ayuntamiento pontevedrés de O Rosal, con el concierto de la Agrupación Musical de Vincios. El programa recorrió desde el pasado 1 de julio casi 90 localidades y ofreció 97 actuaciones en las que participaron alrededor de 4000 instrumentistas y directores de 76 formaciones musicales. Además, más de 500 profesionales directamente relacionados con la actividad de las bandas se beneficiaron de la iniciativa.

De este modo, uno de cada cuatro ayuntamientos gallegos acogió un concierto del ciclo El país de las bandas, que estuvo presente en el 80% de las comarcas. Se recorrieron más de 6000 kilómetros para llevar la música tanto a las ciudades como a ayuntamientos pequeños del rural sin tradición bandística. Con el objetivo de fomentar la interpretación de composiciones de autoría o temática gallega, cada banda incluyó en su repertorio un mínimo de un tercio de estas piezas. El total de composiciones que sonaron asciende a casi 900.

Concierto en O Rosal

El concierto previsto para el domingo en O Rosal pone el cierre al ciclo con la Agrupación Musical de Vincios, que actuará a las 12,45 horas en la plaza do Calvario. La actuación, prevista para la semana pasada, tuvo que retrasarse por mor de la lluvia y se recupera en esta nueva fecha. Creada en 1982 y dirigida en la actualidad por Adrián Viñas Alonso, el repertorio previsto es Soñar en Xirimbao, Atlantis, Fate of the gods, Invicta y A mi banda. Sonarán también Abba mía, Mi gran noche, Campo de Noia y Mozos do Penedo.

El país de las bandas es una de las iniciativas incluidas en el Plan de reactivación cultural diseñado por la Xunta, que este pasado verano impulsó más de 3000 actividades por toda la geografía gallega, con una inversión superior a los 9M€. Forma parte también de la programación especial del Xacobeo 21-22, una oferta diversificada y descentralizada que abarca todas las manifestaciones artísticas y se dirige a todo tipo de públicos, tanto en zonas urbanas como del rural.

El ciclo de conciertos de bandas se puso en marcha al amparo del convenio firmado el pasado mayo por la Consellería de Cultura, Educación y Universidad y la Federación de Bandas, mediante el que la Xunta cuadriplicó su colaboración con esta entidad a través de una inversión de 400.000 euros. De este modo, se refuerza la colaboración con el colectivo, al que este ciclo le ofrece una plataforma desde la que aumentar la visibilidad social y reivindicar tanto su calidad musical como su labor de divulgación entre el gran público.