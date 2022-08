El Da Summer 2022 reúne en Vigo a 5 de los mejores bailarines europeos de hip-hop bajo el patrocinio de la Xunta de Galicia

El secretario general para el Deporte, José Ramón Lete Lasa, visitó este viernes el campamento de danza urbana Da Summer que está teniendo lugar en Vigo. Las jornadas de formación están organizadas por la escuela de danza viguesa Dance Academy Vigo y cuentan con un elenco de profesores del máximo nivel provenientes de todo el continente.

La Xunta de Galicia es uno de los patrocinadores principales de estas jornadas en un esfuerzo, como viene mostrando con la creación de la Liga Xunta de Galicia de Break, por profesionalizar la disciplina de la danza urbana en nuestra comunidad, que cada día tiene más seguidores y cuenta ya con bailarines de nivel internacional. Dicha Liga ya transita por su segunda edición tras el rotundo éxito conseguido en 2021 y además hace falta destacar el trabajo de la Secretaría General para el Deporte con el tejido del baile deportivo de cara a crear la Federación Gallega de Baile Deportivo.

En el pasado mes de junio, Lete Lasa visitó las instalaciones de la escuela Dance Academy con motivo de su triunfo en el Campeonato de Europa de danza urbana en el que cosechó un total de 36 trofeos. El mandatario gallego aprovechó el campamento de danza urbana para volver a felicitar a todo el equipo de la escuela de danza, tanto bailarines como entrenadores, y aseguró que su éxito y trabajo es “una muestra más de todo el trabajo que se está haciendo en Galicia por el baile deportivo, en este caso danza urbana, disciplina que será olímpica en París 2024”.

Da Summer

El campamento consta de un total de 20 horas de formación, divididas en 6 jornadas diferentes (del 15 a 20 de agosto ), en el que los asistentes podrán aprender de la mano de reputados bailarines internacionales diferentes estilos de danza urbana además de disfrutar de muchas otras actividades y excursiones complementarias. El último día del campamento, se organizará una batalla de baile abierta a la participación de todo el mundo en distintas categorías (1vs1 Hip-Hop, 1vs1 Funk Styles y Crew vs Crew). 3 de los profesores del campamento actuarán como jurado y contarán con la asistencia de otros 3 bailarines de gran nivel nacional.

Entre el Line Up de profesores invitados a esta jornada, se encuentran el inglés Kieran Warner (que impartirá 4h de Litefeet, un estilo de Hip-Hop no muy conocido en España), el francés Silver Vice (encargado de enseñar un estilo africano llamado “Afro”), el belga Alex The Cage (nº1 del mundo de Hip-Hop y ganador de la mayoría de eventos y batallas en este estilo), el otro inglés Frankie J (uno de los mayores representantes de la cultura House) y Nuria Beltrán (la única española y gran bailarina del estilo Popping).

El objetivo de estas jornadas del Da Summer 2022 es ofrecer a los bailarines del país una formación que les permita mejorar su nivel de danza de la mano de profesionales de la del sector difíciles de ver por nuestro país, al tiempo que hacer que disfruten con las clases y actividades que el programa ofrece a todos los asistentes.