El delegado territorial de la Xunta en Ourense presenta el espectáculo de circo, magia y danza ‘Inventio’

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, presentó esta mañana en el Auditorio Municipal el espectáculo Inventio; una iniciativa promovida por Thinking Up Events, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través del programa Xacobeo 21-22, la Fundación “la Caixa”, y la colaboración de Sargadelos.

El delegado territorial explicó que esta propuesta escénica de gran formato concebida para público familiar brindará un total de tres funciones en el Auditorio Municipal ourensano entre el viernes 2 y el sábado 3 de diciembre. Los billetes oscilan entre los 15 y los 25 euros más gastos de gestión y están a la venta en la web entradas.ataquilla.com. Además, hay descuento para los usuarios del Carné Xove y los menores de dos años no pagan siempre que no ocupen butaca.

Gabriel Alén señaló que Inventio, es un espectáculo para todos los públicos que desborda humor, misterio y fantasía, y en el que conviven la comedia y el drama, la danza, el ilusionismo y las artes circenses. Está concebido como un convite para disfrutar con los sentidos de una historia donde el pasado y el futuro se dan la mano gracias a la sucesión de números de magia, levitaciones, equilibrios, malabares, aéreos, audiovisuales y composiciones de música tradicional gallega fundidas con sonidos electrónicos.

Con una atmósfera mágica y una puesta en escena vanguardista, Inventio recupera el paisaje, las costumbres, la música, el arte o la arquitectura de Galicia en un espectáculo delicado y deslumbrante, de busca y descubrimiento. Inventio es un camino de regreso a la sensibilidad a partir de la tradición y la modernidad que visitará un total de 15 escenarios de Galicia, España y Portugal de septiembre de 2022 a enero de 2023.

El espectáculo

Para materializar esta ambiciosa propuesta escénica, Inventio cuenta con un numeroso equipo creativo y artístico formado por más de 40 personas, entre las eres seis bailarines y seis artistas circenses. En la dirección se encuentra el mago Martín Varela, que también ejerce de guía del espectáculo. Como responsable de la dramaturgia figura José L. Prieto y en la dirección artística está Suso Montero. La dirección de magia recae sobre los ilusionistas Fani Triana y Martín Camina y la de circo en Jorge Miquel. La dirección musical lleva el sello de José Trincado ‘*Triki’ y el ballet y las coreografías son una creación de Mercedes Suárez. Completan el equipo Alberto Casas en el diseño de iluminación y Conchi Silvent en la dirección de vestuario.

La historia

Año 2094. Nuestro mundo es blanco, aséptico, limpio, ordenado. Nuestro universo es frío y tan impersoal como el quirófano de un hospital. Dejamos de sentir y de comunicarnos. Aterrizamos en el futuro, sí, pero perdemos la memoria y la emoción. Galicia. Último año Xacobeo de este siglo XXI. Una troupe de doce artistas guiada por un ilusionista comprueba que ya no existe el Camino de Santiago, que ya nadie lo recuerda. No quedan peregrinos ni un camino que recorrer juntos. Tampoco el agua o la lluvia, el son de las gaitas, el verde de los campos o la huella del mar en la arena. Ni huella ni recuerdo ninguno. Que era todo aquello? Dónde quedaron el viaje, la busca y el descubrimiento? Dónde escapó la sensibilidad? He aquí las preguntas que van a guiar a esa troupe circense que empeña en una misión: reconstruir su identidad cultural. Sobre las tablas, los artistas se ven envueltos en una aventura sin igual. El pasado los toca mágicamente y una fuerza sobrenatural los transformará.

Inventio nace con el objetivo de servir de vehículo de conocimiento y de divulgación del Camino de Santiago y de la cultura gallega a través de una historia de búsquesas y encuentros, apta para el público familiar y adulto. Se trata de un espectáculo que dota nuestro patrimonio cultural de un enorme poder simbólico: tradiciones nacidas hace siglos que perduran hoy, y que lo hacen enriquecidas y felizmente contaminadas de otras manifestaciones artísticas, con un mirada abierta que pone en valor lo que nos construye y lo que nos une.