El delegado territorial de la Xunta visita los niños y niñas que participan en el minicampamento de verano Ecoverán termal en Laias, en Cenlle

Ourense, 26 de julio de 2023 El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitó esta mañana, acompañado de la alcaldesa, Rebeca Sotelo, a los 18 chicos y chicas, de entre 10 y 14 años de edad, que participan hasta el 28 de julio de las actividades del minicampamento ‘Ecoverán termal en Laias’, en el ayuntamiento de Cenlle.

El delegado territorial explicó que la Xunta ofrece la posibilidad de que la juventud gallega emplee su tiempo libre estival participando en actividades de educación no formal de carácter lúdico, cultural, deportivo, formativo, etc. Para eso, cada año se presenta la Campaña de Verano, una iniciativa ambiciosa que no solo es una actividad de ocio para los jóvenes gallegos, sino que también es un recurso de conciliación de la vida familiar y laboral.

Bajo el lema O verán que sempre vas lembrar, la Campaña de Verano de 2023 de la Xunta de Galicia oferta, durante los meses de julio, agosto y septiembre, distintas acciones formativas como los campamentos en Galicia; los campos de voluntariado en Galicia, en otras comunidades autónomas y en el extranjero; los programas de intercambios bilaterales con otras comunidades autónomas; el programa ‘Conecta con Galicia’ para la juventud gallega del exterior y los minicampamentos ‘Coñece Galicia’, de 5 días de duración.

Serán, en total, 11.238 plazas, lo que supone la mayor oferta de la historia de estas actividades de verano programadas por el Gobierno gallego.

Los niños y niñas del albergue turístico de Laias disfrutan de la piscina termal y los deportes náuticos en el embalse de Castrelo de Miño. Asimismo realizarán visitas culturales en el entorno, rutas ambientales en el Parque Nacional Peneda-Geres y la ruta tren turístico por el río Miño en Ourense. También recorrerán la senda nocturna a la Marmita das Xacias y desarrollarán trabajos de observación de estrellas y veladas.

Su origen es mayoritaria de las ciudades de A Coruña (6) y Vigo (5). Después vienen de las poblaciones de Ames, Carral, Sada, Teo, Viveiro, Mos y Moaña.

Gabriel Alén puso en valor la importancia que tienen este tipo de actividades, con las que se busca fomentar el ocio educativo saludable y seguro de la juventud gallega durante la temporada estival y a su vez mostrarles la cantidad programas que se pueden desarrollar en los entornos naturales.

El delegado territorial subrayó por último que “con campamentos como este Galicia sigue ofreciendo a los chicos y chicas y a sus familias recursos de conciliación estival en el marco de una programación activa y formativa”. Para el delegado territorial, “el objetivo final es garantizar que las familias puedan estar tranquilas llevando a sus pequeños a las actividades de la Campaña de Verano de la Xunta por ser una apuesta segura de conciliación”.