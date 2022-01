El deporte gallego comienza 2022 a pleno rendimiento convocando las subvenciones para clubes y equipación y firmando los convenios federativos

La Secretaría General para el Deporte viene de publicar en el Diario Oficial de Galicia dos convocatorias de subvenciones para 2022, concretamente las referidas a clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas, secciones deportivas y núcleos de entrenamiento deportivo especializado de Galicia para el desarrollo de actividades deportivas, así como las destinadas a la adquisición de equipaciones deportivas. Hace falta destacar además que, con solo cinco días transcurridos de este 2022, ya están firmados 43 convenios de colaboración con las federaciones deportivas gallegas, el 75% del total. En este ejercicio, los 58 convenios de colaboración consiguen los 4,7 millones de euros, el importe más elevado desde 2010, de los que las federaciones podrán disfrutar de manera anticipada.

En lo tocante a la orden de subvenciones para clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas, secciones deportivas y núcleos de entrenamiento deportivo especializado de Galicia para el desarrollo de actividades deportivas, tendrá un importe total de 2 millones de euros, incrementando en un 4% la cuantía concedida en 2021 (1,92 millones de euros). Además, estas ayudas contarán con una doble línea de actuación, por una parte, la línea destinada al desarrollo de actividades deportivas, contará con un presupuesto de 1,94 millones de euros, mientras que la línea destinada a los núcleos de entrenamiento deportivo especializado tendrá un presupuesto de 60.000 euros. En el caso de la primera línea, la cuantía de ayuda máxima por entidad beneficiaria será de 10.000 euros, mientras que, en el caso de la segunda será de 30.000 euros.

Los gastos subvencionados corresponderán al período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre del mismo año, debiendo haberse efectuado y pago en ese período. Serán subvencionables los gastos derivados de la participación en competiciones de carácter oficial (licencias, inscripciones competiciones, arbitrajes, entrenadores, transporte y alojamiento a competiciones, alquiler instalaciones entrenamiento o competiciones, material no inventariable -balones, ropa…-, productos básicos de botiquín). Hace falta destacar que dentro de los criterios a valorar se puntuará el desarrollo de actuaciones en pro de la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el deporte, así como contra la violencia machista. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal en el plazo de un mes desde hoy.

Un nuevo año manteniendo el importe para equipaciones

En el segundo caso, la orden de subvenciones para la adquisición de equipaciones deportivas para 2022, mantendrá el mismo importe que en 2021, un total de 700.000 euros. Los beneficiarios de estas ayudas para la adquisición de equipaciones deportivas son los clubes deportivos gallegos, sociedades anónimas deportivas y las federaciones deportivas gallegas. Solo resultará susceptible de ser subvencionada la adquisición de equipación deportiva inventariable (entendiendo por tal lo bien mueble no fungible, es decir, aquel de que se puede hacer uso sin que se consuma por el uso normal para lo cual está destinado), para ser destinado a la participación en competiciones deportivas oficiales o a la realización de entrenamientos. Además de estas equipaciones específicas por modalidades deportivas (32 categorías) y de las equipaciones no específicas, en el caso del material sanitario se recoge por vez primera equipación de seguridad y prevención inventariable en el desarrollo de la actividad deportiva oficial a consecuencia de la COVID-19 (mamparas, sistemas de ventilación, sistemas de dispensadores de hidrogeles, sistemas de toma de temperatura, etc.).

La subvención será del 80 % del gasto subvencionable, siendo el porcentaje restante aportación de la entidad beneficiaria, hasta agotar el crédito disponible atendiendo a la orden de prelación de las personas beneficiarias. Se establece como gasto mínimo subvencionable una cuantía de 1.000 euros, de los cuales la entidad beneficiaria deberá acercar 200 euros. Hace falta destacar también que se reserva un 30% del presupuesto total de cada convocatoria anual de subvención a las federaciones deportivas gallegas. Como novedad, la cantidad máxima de la ayuda asciende a los 10.000 euros tanto para clubes como para federaciones.

Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). El plazo de presentación de solicitudes será también de un mes.