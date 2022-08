El Diario Oficial de Galicia publica hoy la convocatoria de los bonos digitales para facilitar la contratación de banda larga a personas vulnerables

El Diario Oficial de Galicia publica hoy la convocatoria para iniciar el proceso de inscripción de las entidades colaboradoras de la iniciativa de los bonos digitales, dirigido a operadores de telecomunicación y empresas que ofrezcan servicios de internet, que tendrán de plazo hasta el 19 de septiembre para presentar su solicitud. Una vez que se publique en el DOG el listado de entidades colaboradoras podrán solicitarse los bonos.

Los bonos digitales facilitarán la contratación de servicios de internet a personas vulnerables. Cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros, que forman parte de los fondos que el Gobierno de España transfiere a Galicia en el marco del componente 15 Galicia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.

La iniciativa, enmarcada en el programa estatal ÚNICO Bono Social, permitirá a personas o familias vulnerables contratar o mejorar la conexión de la banda larga fija con una velocidad mínima de 30 Mbps, con una minoración mensual de hasta 20 euros en la factura emitida por la entidad colaboradora elegida durante un período de hasta 12 meses con un máximo de 240 euros. La previsión es conseguir los 5.774 beneficiarios. Las ayudas están dirigidas a hogares que no cuenten con conexión fija de 30 o más Mbps a internet y cuya renta anual (per capita) sea inferior al 125% del IPREM en caso de no tener menores o 175% en caso de tenerlos. Son, fundamentalmente, beneficiarios de Risga, del Ingreso Mínimo Vital así como otras familias con pocos recursos o en riesgo de exclusión social.

Con esta, la Xunta ya tiene en marcha tres de las cuatro medidas*predefinidas por el Gobierno: la línea de mejora de la conectividad en centros públicos; las ayudas para el refuerzo de la conectividad en áreas de concentración empresariales y centros logísticos de Galicia; y los bonos digitales para facilitar la contratación de internet a personas vulnerables. La última medida, destinada a la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios, se pondrá en marcha en las próximas semanas.

En total, el Estado destinará a las comunidades un 9% de los más de 4.000 millones de euros del Plan. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se reserva, por lo tanto, el 91% de los fondos para resolver los problemas de conectividad fija y sin hilos en todos los territorios y cumplir con los objetivos que marca Europa. Entre esos objetivos está el de que el 100% de las población tenga acceso a banda larga de a el menos 100 Mbps.