El empate frente al Ourense CF (1-1) permite al Compos regresar a la categoría de bronce

El Compostela regresa a Segunda B. Al tercer playoff fue la vencida para el conjunto blanquiazul, que hizo valer su primera posición en liga para conseuir el ascenso con su empate a unos con el Ourense.

No fue nada fácil, las cosas no empezaron precisamente bien y hubo mucho, mucho sufrimiento. Pero al final, la SD alcanzó el objetivo que tanto tiempo llevaba buscando tras reaccionar en la segunda mitad. Y es que en la primera, las sensaciones no fueron nada buenas. El Compos empezó algo nervioso y titubeante en defensa, mientras que su rival comenzó seguro y decidido, conocedor de que estaba obligado a anotar al menos un gol. Algo que hizo ya en el minuto 12 de partido, aprovechando un error en el marcaje de la SD, que permitió a Adri Castro rematar de cabeza solo tras un centro desde la izquierda. El testarazo fue impecable y dejó a Pato con poco margen de reacción.

Tras este mazazo el Compos trató de reaccionar pero se estrelló contra una defensa bien plantada y con mucho oficio, que no dudó en recurrir a cuantas faltas fueran necesarias para evitar la progresión de los futbolistas del Compostela. La SD no lograba encontrar la inspiración y se marchaba a los vestuarios con el marcador en contra y malas sensaciones.

El equipo saltó con energías renovadas al campo tras el descanso y se le vio más activo en ataque. La SD atacaba más y mejor, gracias a lo cual, logró provocar un penalti en el minuto 66, que Pablo Antas se encargó de transformar.

Como era de esperar, el gol cambió el partido, más abierto y con más espacios. Se inició una lucha encarnizada entre dos grandes equipos por el gol que decantara la balanza. El Compos lo tuvo especialmente cerca en un remate fallido de Soto a portería vacía y en un doble remate de Antas. El Ourense CF no tuvo ocasiones tan claras pero la sensación de peligro era constante.

El partido se acabaría yendo hasta el minuto 100 con el añadido, con una expulsión para cada equipo. Pero el marcador no se movería ya más, con lo que el pitido final proclamó al Compostela nuevo equipo de Segunda B.

FICHA TÉCNICA:

1- SD Compostela: Pato; Saro, Álvaro Casas, Soto, Jimmy (Josiño, m.63); Samu, Pablo Antas; Miki (Gabri Palmás, m.87), Hugo Sanmartín (Brais Abelenda, m.46), Bicho (Baleato, m.78); y Primo.

1- Ourense CF: Christian Parras; Germán (Sergio de Paz, m.67), Sergio Barcia, Portela, Manu Mariña (Iker Revuelta, m.82), Murilo; Cassio (Juanma, m.72), Renan Zanelli, Pibe; Martín Lamelas y Adri Castro.

Goles: 0-1:Â Adri Castro, min12;Â 1-1:Â Pablo Antas, min.67.

Árbitro: López Vila (A Coruña). Expulsó con tarjeta roja directa a Soto (m.89), por el Compos, y a Murilo (m.89) y Renan (m.98), por el Ourense. Amonestó a Bicho, Álex Otero (en el banquillo), Pato y Saro, por el Compos; y a Sergio Barcia, Germán y Cassio, por el Ourense CF.