El exitoso inversor Diego García del Río se desvincula de Grecco Investments y funda Hill Valley, una consultora para grandes patrimonios

Diego García del Río, el exitoso inversor privado y figura destacada en los mercados financieros, ha anunciado el cierre definitivo y su completa desvinculación de Grecco Investments, su anterior empresa dedicada exclusivamente a la formación financiera, para dar paso a una nueva etapa mucho más ambiciosa: la creación de Hill Valley, una consultora estratégica orientada a clientes de alto patrimonio y family offices, desde un marco de cumplimiento normativo riguroso y transparente.

Este movimiento representa una evolución natural en su trayectoria: abandonar el plano formativo para centrarse en el diseño de soluciones sofisticadas en materia de finanzas personales y estrategia patrimonial, con sede en España y operativa internacional a través de Hill Valley.

“Mi objetivo es construir un proyecto serio, institucional y absolutamente alineado con la normativa vigente. La regulación no es una barrera, es una herramienta que aporta seguridad y profesionalidad al sector. Estamos trabajando con los mejores expertos para estructurar el vehículo adecuado bajo supervisión nacional o europea”, explica Diego sobre.

La reciente inclusión de Grecco en la lista de advertencias de la CNMV —al tratarse de una entidad no autorizada para prestar servicios de inversión— ha precipitado el cierre de la sociedad, aunque desde el entorno de García se insiste en que la actividad de Grecco fue exclusivamente formativa y nunca se comercializaron productos ni se asesoró de forma individualizada.

“Grecco fue una etapa limitada y cerrada. La realidad es que estoy enfocado en un nuevo modelo de consultoría privada, al más alto nivel, y con todos los avales regulatorios necesarios. No tengo interés en operar en zonas grises, sino en construir algo sólido, profesional y duradero con Hill Valley”, afirma.

Mientras avanza en la creación del nuevo vehículo financiero, Diego García del Río mantendrá su papel como inversor privado y colaborador externo en la definición de estrategias de inversión, siempre dentro del marco legal establecido. Su reputación en los mercados y su red de contactos le posicionan como una de las figuras emergentes de la nueva ola de consultoría financiera independiente en España.

Esta nueva etapa, que integrará cumplimiento normativo, visión estratégica y un enfoque completamente institucional, busca elevar los estándares del asesoramiento financiero de alto nivel, con una apuesta clara por la transparencia, la eficiencia y la construcción de valor real para el cliente a través de Hill Valley.