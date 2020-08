El Golfo de Vizcaya constituye una zona de atrapamiento para los plásticos que llegan a él

El trabajo fue publicado recientemente en la revista Journal of Sea Research en un art√≠culo titulado The Bay of Biscay as a trapping zone for exogenous plastics of different sizes y firmado por Laura Rodr√≠guez, Moncho G√≥mez Gesteira y Jos√© Luis G√≥mez Gesteira, del grupo Environmental Physics Laboratory (Ephyslab), del CIM-Universidad de Vigo; Xurxo Costoya, del Instituto Cross-disciplinary Research in Environmental Technologies (Cretus), de la Universidad de Santiago de Compostela, y Jes√ļs Gago, del Centro Oceanogr√°fico de Vigo del Instituto Espa√Īol de Oceanograf√≠a (IEO).

Seg√ļn explican los autores del trabajo, ‚Äúse estima que en torno al 10% de los pl√°sticos producidos terminar√°n en el oc√©ano, representando aproximadamente el 70% de la basura marina‚ÄĚ. La dispersi√≥n y acumulaci√≥n de estos pl√°sticos en determinadas regiones del mundo, a√Īaden, depende en parte de su flotabilidad, que var√≠a seg√ļn su tama√Īo. En este contexto global, detallan, el golfo de Vizcaya se considera una regi√≥n de nivel medio en cuanto a la contaminaci√≥n por pl√°sticos.

En el estudio, los investigadores emplearon un modelo lagrangiano para simular con part√≠culas virtuales las trayectorias seguidas por los pl√°sticos. Seg√ļn explican, ‚Äúaunque se vi√≥ que el patr√≥n general seguido por los pl√°sticos depende principalmente de las corrientes oce√°nicas, el viento puede modularlo especialmente en el caso de pl√°sticos de mayor tama√Īo‚ÄĚ. Por este motivo, con el fin de evaluar el destino de los pl√°sticos que entran en el golfo de Vizcaya a trav√©s del estrecho al norte de cabo Ortegal, se emplearon en este trabajo ‚Äúlas velocidades de las corrientes marinas y diferentes coeficientes de arrastre para tener en cuenta su diversidad de tama√Īos y, por tanto, su exposici√≥n al efecto del viento‚ÄĚ.

Fruto del trabajo realizado, indican sus responsables, ‚Äúse detect√≥ que los pl√°sticos que ingresan en el golfo de Vizcaya rara vez abandonan esta zona, lo que la convierte en una regi√≥n de atrapamiento‚ÄĚ. As√≠, apuntan, solo un peque√Īo porcentaje de pl√°sticos, entre el 4 y el 15%, se dispers√≥ hacia la costa atl√°ntica de la pen√≠nsula ib√©rica o sobrepasaron la Breta√Īa francesa. El atrapamiento de pl√°sticos en el golfo de Vizcaya, indican, ‚Äútuvo un resultado especialmente notorio en los pl√°sticos de mayor tama√Īo (>5 mm) fuertemente afectados por el viento que los empuja hacia tierra‚ÄĚ. De hecho, detallan los investigadores, ‚Äúeste tipo de pl√°sticos tiende a acumularse en una franja estrecha a lo largo de la costa (con una probabilidad en torno al 90%), lo que favorece su acumulaci√≥n en costa (con una probabilidad del 60%). Por el contrario, a√Īaden, los micropl√°sticos (< 5mm) presentaron una gran tendencia a dispersarse libremente hacia el oc√©ano, pudiendo alcanzar cualquier localizaci√≥n dentro del golfo estudiado, ‚Äúlo que resulta preocupante pues su reducido tama√Īo dificulta las tareas de muestreo y recogida‚ÄĚ.

Referencia: Rodríguez-Díaz L, Gómez-Gesteira J.L, Costoya X, Gómez-Gesteira M., Gago J. (2020). The Bay of Biscay as a trapping zone for exogenous plastics of different sizes. Journal of Sea Research, 163:101929

El Instituto Espa√Īol de Oceanograf√≠a (IEO), es un organismo p√ļblico de investigaci√≥n (OPI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovaci√≥n, dedicado a la investigaci√≥n en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento cient√≠fico de los oc√©anos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente marino. El IEO representa a Espa√Īa en la mayor√≠a de los foros cient√≠ficos y tecnol√≥gicos internacionales relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros oceanogr√°ficos costeros, cinco plantas de experimentaci√≥n de cultivos marinos, 12 estaciones mareogr√°ficas, una estaci√≥n receptora de im√°genes de sat√©lites y una flota compuesta por cuatro buques oceanogr√°ficos, entre los que destaca el Ram√≥n Margalef y el √Āngeles Alvari√Īo. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y, en particular, el Programa Operativo de I+D+i por y para el Servicio de las Empresas (Fondo Tecnol√≥gico), participa en la cofinanciaci√≥n de los buques Ram√≥n Margalef, √Āngeles Alvari√Īo y Francisco de Paula Navarro, as√≠ como en el Veh√≠culo de Observaci√≥n Remota (ROV) Liropus 2000.