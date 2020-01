El Iberconsa Amfiv vuelve este lunes a los entrenamientos tras el largo parón navideño

Después de haber disputado el último partido de la primera vuelta y del año 2019 el pasado 21 de diciembre, el conjunto de César Iglesias ha disfrutado de unas vacaciones navideñas un poco más largas de lo habitual debido a la ausencia de sus dos jugadores ingleses, Sam Mack y Lewis Edwards, que llegaron este domingo tras haber estado la pasada semana en una concentración con su selección nacional para preparar los Juegos de Tokyo del próximo verano. De este modo, el Iberconsa Amfiv, ya con todos los jugadores disponibles, volverán a los entrenamientos este lunes con la vista puesta en el inminente comienzo de la segunda vuelta puesto que los vigueses se desplazan este fin de semana a Canarias para medirse al BSR Ace Gran Canaria.

“La intención es tratar de repetir y si es posible mejorar la buena imagen y los resultados obtenidos en el primer tramo de competición en la División de Honor y disfrutar un año más de nuestra presencia en la Copa del Rey”, adelanta José Antonio Beiro, presidente del Iberconsa Amfiv, quien recuerda que “con un poquito más de fortuna podríamos haber terminado la primera vuelta entre los cuatro primeros. Se nos escaparon dos partidos, ante Fundación Grupo Norte (62-55) y frente al Rincón Dental Amivel (60-55), que teníamos en nuestra mano y dejamos escapar. Con esas dos victorias más estaríamos hablando de que el equipo estaría cuarto, en puesto de Final Four. De todas formas, estamos muy contentos con la séptima plaza porque el nivel de la liga cada año es mayor y el potencial de los equipos es tremendo. La igualdad es máxima y una victoria más o menos supone subir o bajar hasta cuatro puestos en la tabla. Además, no podemos olvidar que nuestro presupuesto es uno de los más bajos de la categoría y que nos estamos enfrentando a rivales con muchos más recursos económicos”.

Por eso, el máximo responsable del Iberconsa Amfiv destaca que “nos hubiera gustado que los jugadores se hubieran podido reincorporar antes tras el parón navideño para que César Iglesias tuviera más tiempo para preparar el partido de este sábado ante el BSR Ace Gran Canaria. Pero la disponibilidad de vuelos en el caso del argentino Franco Alessandrini y del mexicano Salvador Sandoval, que regresaron a Vigo el pasado jueves, y una concentración de la selección de Gran Bretaña en el caso de Sam Mack y de Lewis Edwards provocaron que tuviéramos que adaptarnos a las circunstancias. Además, al viajar a Canarias tendremos que realizar el desplazamiento el viernes con lo que el equipo tendrá aún un día menos de entrenamiento”.

Pese a todo, José Antonio Beiro confía plenamente en sus jugadores y en el trabajo de su cuerpo técnico para tratar de repetir la victoria conseguida en el estreno de la temporada en el Pabellón Pablo Beiro ante los isleños (61-55). “Aunque el equipo sólo dispondrá de cuatro sesiones todos juntos para preparar este encuentro, estoy convencido de que haremos un buen papel y de que, como siempre, seremos competitivos porque los jugadores no han estado totalmente parados durante estas casi tres semanas de vacaciones. Los que no han tenido compromisos con sus selecciones han aprovechado para descansar un poco pero realizando también alguna sesión de gimnasio y en pista para no perder totalmente la forma”, finaliza el presidente del Iberconsa Amfiv.