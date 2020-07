El ministerio del interior desprecia a los policías nacionales en Galicia

El 26 de mayo de 2020 tuvo lugar una reunión entre los sindicatos representativos firmantes de la presente, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, el conselleiro de sanidade y el director xeral de emerxencias e interior. La Xunta de Galicia aceptó de buen grado la propuesta de realizar test de seroprevalencia a todos los funcionarios de la policía nacional de Galicia, incluyendo a policías en activo, los policías en practicas, policias de la unidad adscrita, funcionarios CCGG y personal laboral de las comisarias. Para llevar a cabo la realización de esos test uniccamente era necesaria la firma de un convenio de colaboración o un protocolo entre el Ministerio del Interior y la Xunta de Galicia. Un estudio que se haría a coste cero y sin contraprestaciones por parte de la AGE, ya que la Xunta de Galicia era quien proporcionaría los test y quien realizaría el estudio de seroprevalencia con su personal y sus propios medios.

La realización de estas pruebas serológicas eran bien recibidas por la práctica totalidad de los policías desatinados en Galicia y ademas eran consideradas de vital importancia dado la relación y contacto directo que, de manera cotidiana, los policía nacionales tienen con los ciudadanos en los diferentes servicios operativos y de atención al ciudadano que venían realizando con el motivo de la pandemia provocada por el COVID-19 durante el estado de alarma y, que siguen llevando a cabo pese haber finalizado dicho estado de alarma, máxime teniendo en cuenta los rebrotes de contagio que están produciendo y los que puedan llegar a producirse en las próximas fechas.

La policía nacional de Galicia etienden que la realización de estos test a los policías nacionales son de la máxima importancia, no solo para determinar si pudiera haber funcionarios afectados por el virus, especialmente de manera sintomática, sino también para determinar aquellos que ya hubieran pasado la enfermedad sin haberlo sabido y pudieran ser inmunes a un nuevo contagio en caso de rebrote de la pandemia. Y consecuentamente si alguna persona del entorno familiar de los funcionarios pudiera haber sido, o ser contagiada.

Según la información facilitada por la Jefatura Superior de Policia de Galicia a organizaciones sindicales el pasado día 2 de Julio, el ministerio del interior no ha autorizado y no firmara ningún convenio ni protocolo para que la Xunta de Galicia realice los test serologicos a los policías nacionales de Galicia.

Cual ha sido la sorpresa en los sindicatos policiales cuando han tenido conocimiento de que en otras comunidades autónomas si ha sido autorizada la realización de los test a los policías nacionales; de que a los Guarida Civiles destinados en Galicia si se le van a realizar los test masivos por parte de la Xunta de Galicia, así como a los miembros de la policía nacional adscritos a la CCAA de Galicia y a la practica totalidad de las fuerzas de las policías locales de la CCAA, mientras que los policías nacionales adscritos a las distintas comisarias de la Jefatura Superior de Galicia le ha sido denegada dicha medida.

Después del tiempo transcurrido desde que la Xunta de Galicia acepto las propuestas de SUP – CEP – UFP – SPP el pasado 26 de mayo, les parece que cuando menos impresentable la decisión final que ha impuesto el ministerio del interior, que basa su decisión en la que la dirección General de la Policía tiene medios suficientes para realizar esos test, si bien ha transcurrido 40 días desde la petición de los firmantes y el Ministerio del Interior no a aclarado cuando van a realizar los test (Naturalmente no hay previsión de fechas), ni cuantos policías (a todos a algunos o saber quienes, ni con que medios (Ya que la policía nacional dispone solamente de 5 personas con titulación para ello en toda Galicia), ni el porque de esa diferencia entre la Guardia Civil (Ellos si) y la policía nacional no.

Todos los indicios apuntan a que la decisión adoptada por el responsable politico de turno, nada o poco ha tenido que ver con la eficiencia y la prevención de la vigilancia y protección de la salud de los policías nacionales, si no mas bien atiende a otras razones que tendrá que explicar quien corresponda.

Desde las organizaciones sindicales SUP – CEP – UFP – SPP desean denunciar esta desconsideración y discriminacion de los responsables del Ministerio del Interior para con los policías nacionales de Galicia y para con sus familiares. Desconsideración y desinterés que no son nuevos hacia los policías nacionales así lo llevan denunciando desde hace mucho tiempo puesto que no hace mucho denuciaron esa misma postura por parte del Delegado de Gobierno en Galicia, situación que por otra parte cada vez les resulta menos comprensible y mas preocupante.

Desde las organizaciones sindicales firmantes , en representación de la mayoría de policías nacionales destinados en la CCAA de Galicia, solicitaran saber quien ha sido el responsable de optar esta decisión para pedir su cese con carácter inmediato, y así mismo exigirán al Delegado de Gobierno en Galicia que se implemente de manera inmediata un estudio de seroprevalencia a la totalidad de la comunidad de la policía nacional destinados en Galicia, dando cumplimiento a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud.