El Plan Xacobeo Next Generation invertirá 27,4M€ en la rehabilitación de 12 BICs de la comunidad como la Casa Museo Valle Inclán de Vilanova de Arousa

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó esta mañana la Casa Museo Valle Inclán de Vilanova de Arousa, uno de los 12 Bienes de Interés Cultural (BIC) que se van a rehabilitar a través de los 27,4 millones de euros que Galicia recibirá en el marco del Plan Xacobeo Next Generation.

Esta financiación permitirá poner en valor el patrimonio histórico a lo largo de los Caminos de Santiago a través de su rehabilitación para el disfrute de los visitantes e incluyendo mejoras de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, así como medidas con las que impulsar la modernización o digitalización de estos espacios.

En el acto de hoy, al que también asistió la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, se presentó el proyecto para rehabilitar la Casa Museo Valle Inclán, la que había sido vivienda natal del autor y en la que se encuentra una recreación del inmueble en esa época y una exposición sobre su biografía y su obra. En este BIC se invertirán casi 523.000 euros para llevar a cabo reparaciones en el interior y en el exterior, mejoras en el ajardinamiento y embellecimiento paisajístico, el drenaje y eliminación de humedades, la iluminación con tecnología LED, la incorporación de un sistema de climatización y la dotación de contenidos multimedia para su divulgación turística.

Además de la Casa Museo Valle Inclán, son BIC beneficiarios de estos fondos la Fortaleza de Monterrei, que percibirá 16,*M€; el parque del Pasatiempo en Betanzos (1,8 M€); el archipiélago de Ons (1,69 M€); el paisaje cultural de la Ribeira Sacra (1,69 M€); a Ribeira del Lérez desde As Xunqueiras hasta As Aceñas (1,21 M€); la Torre de Hércules (1,2M€); el archipiélago de Sálvora (968.000€); la cárcel vieja de Tui (484.000 €); las Torres do Oeste de Catoira (363.000 €); el conjunto histórico de Mondoñedo (330.000 €); y el castillo de Santa Cruz de A Guarda (242.000€).

Los 27,4 millones que se invertirán en la rehabilitación de 12 BICS de la comunidad suponen el 40% de los 65 millones destinados en el conjunto de España a este fin. Forman parte además de los más de 47 millones del Plan Xacobeo Next Generation, que además de estas mejoras en el patrimonio histórico para usos turísticos, cuenta con 10 millones para 2 Acciones de Cohesión en Destino (ACD) promovidas por las Xunta y 9,8 millones de 4 Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de entidades locales.

De este modo, la promoción de la Ruta Xacobea Mar de Arousa y Río Ulla (Traslatio), que también pasa por Vilanova de Arousa, es una de las 2 medidas de la Xunta con el objetivo de captar turistas y peregrinos a través de este trayecto. Contará con una inversión de 3,1 millones, mientras que otros 6,9 millones se destinarán a otra acción encaminada a fomentar Galicia como destino cicloturista y el Camino seguro en familia.

En cuanto a los 4 Planes de Sostenibilidad Turística disponen de una inversión de 9,8 millones de euros, para ejecutar las propuestas beneficiarias presentadas por los ayuntamientos de Vilagarcía y Oia, por la Mancomunidad de O Salnés y por la Diputación de Pontevedra.

Alfonso Rueda destacó que los fondos europeos suponen una oportunidad histórica para dar a conocer el Xacobeo 21-22. En lo que se refiere a la rehabilitación de los BIC destacó el impacto que que tendrán las intevenciónes en las personas que transitan los Caminos de Santiago y para los ciudadanos que habitan en las localidades del Camino, ya que pueden suponer una oportunidad de dinamización económica y de desarrollo del empleo en estos territorios.

También recordó el trabajo de la Xunta para poner en valor los recursos de las rutas xacobeas y el embellecimiento de su entorno, a través de las acciones incluidas en el Plan Director del Camino de Santiago 2015-2021, que sumaron una inversión de más de 43,5 millones de euros en el mantenimiento de los itinerarios y albergues y en la mejora de la seguridad viaria.