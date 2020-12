El Pleno aprueba la utilización de los 36 millones de euros de excedentes municipales

El alcalde solicito el uso de los ahorros del Ayuntamiento en la generación de puestos de trabajo que son “importantes para la economía. Las inversiones generan miles de empleos”, dijo, y añadió que en las reuniones que sostiene con los representantes sindicales exigen la creación de empleos con trabajos en la ciudad.

El alcalde de Hacienda, Jaime Aneiros, ha asegurado en la plena discusión que con la aprobación de esta innovación presupuestaria Vigo se convierte en el “primer municipio de España” que utiliza sus ahorros para reavivar la economía haciendo un consumo público productivo que no comprometa el gasto futuro y que permite mantener e incluso incrementar el uso”. El Ayuntamiento movilizará 36 millones de euros de inversión para la ciudad “en diferentes ámbitos y en todas las parroquias”, ha dicho Aneiros, apostando por un Vigo Verde sostenible y respetuoso con el medio ambiente, un Vigo de vanguardia, con las obras de la Vertical de Vigo o la reducción de barreras. a la movilidad con el objetivo de “hacer Vigo más y mejor” sin “dejar a nadie desatendido”.

El concejal no adscrito, Xabier Pérez Igrexas, reprochó la inversión en el ahorro municipal por “estar desvinculada de la realidad”, ya que no había tenido en cuenta las contribuciones de la oposición ni de los grupos ciudadanos. El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, criticó que estas inversiones no hacen “una lectura real de lo que está sucediendo en la ciudad” mientras que el portavoz popular, Alfonso Marnotes, rechazó que la inversión del ahorro no incluya ayudas para hostelería y comercio. de la ciudad.